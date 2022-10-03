Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Экспорт древесины топливной из РФ в страны ЕС, январь-июнь, 2022
03.10.2022

Экспорт древесины топливной из РФ в страны ЕС, январь-июнь, 2022

    • По данным Евростата, российский экспорт древесины топливной (в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста или в аналогичных видах; древесина в виде щепок или стружки; опилки и древесные отходы и скрап) в страны Евросоюза за январь-июнь 2022 года составил 1,6 млн тонн, Это на 69% меньше показателя за аналогичный период 2021 года, когда Россия отгрузила в ЕС древесины топливной 2,3 млн тонн. При этом в денежном эквиваленте в первом полугодии 2022 года экспорт древесины топливной из РФ в ЕС вырос на 4% относительно января-июня 2021 года – с 196,8 млн евро в 2021 году до 205,9 млн евро в 2022 году.

    Chart by Visualizer

    Наибольшее падение объемов зафиксировано в апреле этого года – 255%, когда страны ЕС получили 164,9 тыс. тонн древесины топливной, когда как в апреле прошлого года – 420 тыс. тонн. В мае экспорт сократился на 250% по отношению к маю 2021 года – 153 тыс. тонн и 384 тыс. тонн соответственно.

    Относительно майского показателя в июне этого года Россия поставки древесины топливной нарастила на 61%. Так, в мае РФ отправила в страны ЕС 153 тыс. тонн этого товара, когда как в июне 247,2 тыс. тонн. А по отношению к июню 2021 года — на 75% меньше. Тогда объем завезенного этого товара составил 326,7 тыс. тонн.

    Chart by Visualizer

    Больше всего древесины топливной в январе-июне 2022 года Россия вывезла в Финляндию, в объеме 653,1 тыс. тонн. Это почти в 2,5 раза меньше аналогичного показателя за 2021 год, когда эта страна получила 1,59 млн тонн древесины топливной. За первое полугодие 2022 года Финляндия заплатила РФ 36,2 млн евро, в то время как за январь-июнь 2021 года – 70,0 (-48%).

    Chart by Visualizer

    В марте 2022 года Россия сократила поставки этой продукции вдвое – до 120,3 тыс. тонн (287,7 тыс. тонн за аналогичный период 2021 года). А с апреля объемы поставляемой Россией древесины топливной в Финляндию резко сократились. Так, в апреле поставки составили 45,4 тыс. тонн, что меньше показателя апреля 2021 года почти в 6 раз, когда Финляндия получила 288,2 тыс. тонн. В мае Россия отгрузила 28,1 тыс. тонн древесины топливной, что на 954% меньше объема, отправленного в Финляндию в мае прошлого года (268,1 тыс. тонн). В июне в Финляндию из России было отправлено 35,9 тыс. тонн этого товара, что почти в 6.5 раз меньше, чем в июне 2021 года, когда в эту страну было завезено 229,8 тыс. тонн древесины топливной.

    В январе-июне 2022 года крупным импортером российской древесины топливной была Дания. За этот период Дания получила 277,8 тыс. тонн. Этот объем увеличился на 5% к показателю первого полугодия 2021 года, когда РФ отправила в Данию 265,3 тыс. тонн этого товара.

    В денежном эквиваленте российский экспорт древесины в Данию за январь-июнь 2022 года составил 36,7 млн евро, что на 13% больше показателя января-июня 2021 года, когда Дания заплатила России 32,4 млн евро.

    Chart by Visualizer

    В Нидерланды в январе-июне 2022 года Россия отправила 190,8 тыс. тонн древесины топливной. По отношению к аналогичному показателю 2021 года объем отправленного этого товара сократился всего на 3%. Тогда Нидерланды получили из России 197 тыс. тонн. Однако в денежном эквиваленте экспорт российской древесины топливной в эту страну сократился на 16% — с 30,6 млн евро до 25,7 млн евро.

    В апреле этого года Нидерланды получили 9,2 тыс. тонн древесины топливной, что в почти в 4 раза меньше показателя апреля 2021 года, когда в эту страну из РФ было завезено 36,6 тыс. тонн. В мае Россия отгрузила в Нидерланды 0,2 тыс. тонн, когда как в мае 2021 года 42,7 тыс. тонн. Однако в июне этот объем резко увеличился по отношению к маю – до 42,2 тыс. тонн. В июне прошлого года Россия поставила 34,9 тыс. тонн. Прирост в июне этого года относительно июня 2021 года составил 20,9%.

    Бельгия в январе-июне 2022 года из России завезла 156,7 тыс. тонн древесины топливной. По отношению к аналогичному периоду 2021 года, когда РФ отгрузила в эту страну 200,7 тыс. тонн, падение составило 21%.

    Небольшие объемы поставок в Бельгию зафиксированы в январе и феврале этого года – 7.1 тыс. тонн и 9,4 тыс. тонн соответственно. В январе прошлого года этот показатель составлял 29,7 тыс. тонн, а в феврале – 20,7 тыс. тонн. Почти в 4 раза Россия сократила объемы в апреле. Тогда в Бельгию было завезено 12,5 тыс. тонн древесины топливной, когда как в апреле 2021 года – 54,2 тыс. тонн. В мае поставки незначительно увеличились относительно мая 2021 года – 38,4 тыс. тонн и 37,3 тыс. тонн соответственно. В июне экспорт этого товара из РФ в Бельгию достиг 45,8 тыс. тонн, что на 224% выше показателя аналогичного периода 2021 года, когда эта страна завезла 20,4 тыс. тонн российской древесины топливной.

    В денежном эквиваленте в январе-июне российский экспорт древесины топливной в Бельгию составил 28,2 млн евро. Относительно аналогичного периода 2021 года, когда эта страна заплатила России 26,1 млн евро, рост составил 8%.


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    25.02.2022
    Продуктовый импорт, 2021 год: поставки молока и сливочного масла сократились
    По итогам 2021 года, по данным Федеральной таможенной службы, в Россию было завезено 223 […]
    2021ИмпортПродукты питания
    0
    04.03.2022
    Из каких регионов рос экспорт в 2021 году
    В 2021 году поставки из России в денежном выражении увеличились на 46%, или на 154,9 млрд долларов по сравнению с показателем 2020 года и составили 491,6 млрд долларов.
    2021Статистика таможниТСВТЭкспорт
    0
    27.06.2022
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 25, 2022
    Ставки на европейском, средиземноморском и американском трейдах пошли вниз
    2022Фрахтовые ставки
    0
    25.02.2022
    То ли чистый убыток, то ли чистая прибыль
    Teekay опубликовал неаудированные финансовые показатели за четвертый квартал и весь 2021 год. Выручка по […]
    2021TeekayтанкерыФинансы
    0
    02.02.2022
    Контейнерооборот Тайваня, итоги 2021 года
    По итогам 2021 года порты Тайваня обработали в сумме 14,8 млн TEU. В сравнении […]
    Только для подписчиков
    2021КонтейнерооборотТайвань
    0
    15.03.2022
    Контейнерооборот российских портов в феврале 2022 года в деталях
    Контейнерооборот всех морских портов России в феврале 2022 года увеличился на 13,7% относительно показателя аналогичного месяца 2021 года и составил 483,5 тыс. TEU
    Только для подписчиков
    2022КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    03.10.2022 Контейнерооборот Ирана, итоги 8 месяцев 2022
    03.10.2022 Безработные контейнеровозы на 12 сентября 2022 года
    03.10.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 39, 2022
    30.09.2022 Индекс соответствия линейному расписанию вырос
    30.09.2022 Дальневосточные каботажные сервисы FESCO
    30.09.2022 Контейнерооборот Арктического бассейна в августе 2022
    Госрегулирование Показать всё
    03.10.2022 Часть бизнеса освободят от проверок
    03.10.2022 Автоперевозчики из России и недружественных стран будут работать в равных условиях
    03.10.2022 Правительство выделит 6 млрд рублей на разработку оборудования для сжижения газа
    30.09.2022 Соглашение о транзите белорусских грузов через территорию России
    30.09.2022 Президент подписал указ об ответных санкциях в сфере международных автомобильных грузоперевозок
    28.09.2022 Продлен сокращённый срок выдачи разрешений на отсрочку уплаты таможенных пошлин для импортёров
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти