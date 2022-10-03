Экспорт древесины топливной из РФ в страны ЕС, январь-июнь, 2022

По данным Евростата, российский экспорт древесины топливной (в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста или в аналогичных видах; древесина в виде щепок или стружки; опилки и древесные отходы и скрап) в страны Евросоюза за январь-июнь 2022 года составил 1,6 млн тонн, Это на 69% меньше показателя за аналогичный период 2021 года, когда Россия отгрузила в ЕС древесины топливной 2,3 млн тонн. При этом в денежном эквиваленте в первом полугодии 2022 года экспорт древесины топливной из РФ в ЕС вырос на 4% относительно января-июня 2021 года – с 196,8 млн евро в 2021 году до 205,9 млн евро в 2022 году.

Наибольшее падение объемов зафиксировано в апреле этого года – 255%, когда страны ЕС получили 164,9 тыс. тонн древесины топливной, когда как в апреле прошлого года – 420 тыс. тонн. В мае экспорт сократился на 250% по отношению к маю 2021 года – 153 тыс. тонн и 384 тыс. тонн соответственно.

Относительно майского показателя в июне этого года Россия поставки древесины топливной нарастила на 61%. Так, в мае РФ отправила в страны ЕС 153 тыс. тонн этого товара, когда как в июне 247,2 тыс. тонн. А по отношению к июню 2021 года — на 75% меньше. Тогда объем завезенного этого товара составил 326,7 тыс. тонн.

Больше всего древесины топливной в январе-июне 2022 года Россия вывезла в Финляндию, в объеме 653,1 тыс. тонн. Это почти в 2,5 раза меньше аналогичного показателя за 2021 год, когда эта страна получила 1,59 млн тонн древесины топливной. За первое полугодие 2022 года Финляндия заплатила РФ 36,2 млн евро, в то время как за январь-июнь 2021 года – 70,0 (-48%).

В марте 2022 года Россия сократила поставки этой продукции вдвое – до 120,3 тыс. тонн (287,7 тыс. тонн за аналогичный период 2021 года). А с апреля объемы поставляемой Россией древесины топливной в Финляндию резко сократились. Так, в апреле поставки составили 45,4 тыс. тонн, что меньше показателя апреля 2021 года почти в 6 раз, когда Финляндия получила 288,2 тыс. тонн. В мае Россия отгрузила 28,1 тыс. тонн древесины топливной, что на 954% меньше объема, отправленного в Финляндию в мае прошлого года (268,1 тыс. тонн). В июне в Финляндию из России было отправлено 35,9 тыс. тонн этого товара, что почти в 6.5 раз меньше, чем в июне 2021 года, когда в эту страну было завезено 229,8 тыс. тонн древесины топливной.

В январе-июне 2022 года крупным импортером российской древесины топливной была Дания. За этот период Дания получила 277,8 тыс. тонн. Этот объем увеличился на 5% к показателю первого полугодия 2021 года, когда РФ отправила в Данию 265,3 тыс. тонн этого товара.

В денежном эквиваленте российский экспорт древесины в Данию за январь-июнь 2022 года составил 36,7 млн евро, что на 13% больше показателя января-июня 2021 года, когда Дания заплатила России 32,4 млн евро.

В Нидерланды в январе-июне 2022 года Россия отправила 190,8 тыс. тонн древесины топливной. По отношению к аналогичному показателю 2021 года объем отправленного этого товара сократился всего на 3%. Тогда Нидерланды получили из России 197 тыс. тонн. Однако в денежном эквиваленте экспорт российской древесины топливной в эту страну сократился на 16% — с 30,6 млн евро до 25,7 млн евро.

В апреле этого года Нидерланды получили 9,2 тыс. тонн древесины топливной, что в почти в 4 раза меньше показателя апреля 2021 года, когда в эту страну из РФ было завезено 36,6 тыс. тонн. В мае Россия отгрузила в Нидерланды 0,2 тыс. тонн, когда как в мае 2021 года 42,7 тыс. тонн. Однако в июне этот объем резко увеличился по отношению к маю – до 42,2 тыс. тонн. В июне прошлого года Россия поставила 34,9 тыс. тонн. Прирост в июне этого года относительно июня 2021 года составил 20,9%.

Бельгия в январе-июне 2022 года из России завезла 156,7 тыс. тонн древесины топливной. По отношению к аналогичному периоду 2021 года, когда РФ отгрузила в эту страну 200,7 тыс. тонн, падение составило 21%.

Небольшие объемы поставок в Бельгию зафиксированы в январе и феврале этого года – 7.1 тыс. тонн и 9,4 тыс. тонн соответственно. В январе прошлого года этот показатель составлял 29,7 тыс. тонн, а в феврале – 20,7 тыс. тонн. Почти в 4 раза Россия сократила объемы в апреле. Тогда в Бельгию было завезено 12,5 тыс. тонн древесины топливной, когда как в апреле 2021 года – 54,2 тыс. тонн. В мае поставки незначительно увеличились относительно мая 2021 года – 38,4 тыс. тонн и 37,3 тыс. тонн соответственно. В июне экспорт этого товара из РФ в Бельгию достиг 45,8 тыс. тонн, что на 224% выше показателя аналогичного периода 2021 года, когда эта страна завезла 20,4 тыс. тонн российской древесины топливной.

В денежном эквиваленте в январе-июне российский экспорт древесины топливной в Бельгию составил 28,2 млн евро. Относительно аналогичного периода 2021 года, когда эта страна заплатила России 26,1 млн евро, рост составил 8%.