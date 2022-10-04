Global Ports расширяется на Дальнем Востоке

Global Ports Investments 3 октября подписал соглашение о приобретении ООО «Спика», которому принадлежит право собственности и долгосрочной аренды земельных участков, непосредственно прилегающих к контейнерному терминалу «Восточная стивидорная компания» (ВСК, входит в Global Ports), сообщили SeaNews в компании. Общая площадь участков составляет 47 га, территория имеет прямой доступ к акватории глубоководного порта Восточный.

В Global Ports отмечают, что развитие участков позволит построить два дополнительных контейнерных причала, площадки для хранения контейнеров и современную железнодорожную инфраструктуру. Это существенно увеличит пропускную способность причалов, складских мощностей и железного фронта ВСК и обеспечит возможности долгосрочного роста группы на быстро развивающемся контейнерном рынке Дальнего Востока.

Фото: ВСК