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Global Ports расширяется на Дальнем Востоке
04.10.2022

Global Ports расширяется на Дальнем Востоке

    • Global Ports Investments 3 октября подписал соглашение о приобретении ООО «Спика», которому принадлежит право собственности и долгосрочной аренды земельных участков, непосредственно прилегающих к контейнерному терминалу «Восточная стивидорная компания» (ВСК, входит в Global Ports), сообщили SeaNews в компании. Общая площадь участков составляет 47 га, территория имеет прямой доступ к акватории глубоководного порта Восточный.

    В Global Ports  отмечают, что развитие участков позволит построить два дополнительных контейнерных причала, площадки для хранения контейнеров и современную железнодорожную инфраструктуру. Это существенно увеличит пропускную способность причалов, складских мощностей и железного фронта ВСК и обеспечит возможности долгосрочного роста группы на быстро развивающемся контейнерном рынке Дальнего Востока.

    Фото: ВСК


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