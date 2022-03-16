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Грузооборот российских портов в феврале 2022 года: снизилась перевалка зерна
16.03.2022

Грузооборот российских портов в феврале 2022 года: снизилась перевалка зерна

    • Грузооборот всех морских портов России в феврале 2022 года увеличился на 3,8% относительно показателя аналогичного месяца 2021 года.

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, положительная динамика наблюдается практически по всем направлениям. Экспорт вырос на 2%, каботаж – на 14,8%. В импорте было перевалено на 28,3% больше, чем в феврале 2021 года. Транзит, напротив, снизился на 0,6%.

    В структуре грузооборота всех морских портов России почти половина приходится на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доли нефти и нефтепродуктов от общего объема перевалки составляли 29,1% и 18,9% соответственно. На уголь и кокс в феврале 2022 года приходилось 21,7%.

    Самая высокая динамика была в сегменте грузов на паромах, перевалка которых увеличилась на 54,3%. Прочих генеральных грузов было обработано на 47,5% больше, чем в феврале 2021 года, оборот прочих насыпных грузов вырос на 46,2%.

    Наибольшее снижение объемов произошло в перевалке металлолома (-45,2%), зерна (-34,1%), а также химического налива (-18,7%).

    В феврале 2022 года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов РФ составляла 32,5%, Балтийский бассейн обработал 29,4%, на Дальневосточный, Арктический и Каспийский бассейны приходилось 25,8%, 11,7% и 0,7% соответственно.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.


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