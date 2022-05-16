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Период ледокольных проводок в замерзающих российских портах завершен
16.05.2022

Период ледокольных проводок в замерзающих российских портах завершен


    • Ледокольный флот ФГУП «Росморпорт» завершил период ледокольных проводок судов в 15 замерзающих портах Российской Федерации.

    Как сообщает пресс-служба «Росморпорта», ледовые ограничения в акватории Белого моря сняты с 14 мая. Всего за период ледовой навигации ФГУП «Росморпорт» обеспечило ледокольными проводками 500 судов в морских портах Архангельск, Кандалакша и на подходах к ним.

    Бесперебойную навигацию и доступность морских портов акватории Белого моря обеспечивали ледоколы «Диксон», «Тор», «Капитан Чадаев» и «Капитан Евдокимов» Архангельского филиала предприятия.

    Кроме того, с 11 по 16 марта ледокольные проводки в акватории Белого моря осуществлял ледокол Мурманского филиала «Капитан Драницын».

    Фото: «Росморпорт»


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