Контейнерооборот лидеров, 8 месяцев 2022

Контейнерооборот Шанхая по итогам 8 месяцев 2022 года составил 31,02 млн TEU. Это всего на 0,2% больше, чем за январь-август прошлого года.

Сингапур за отчетный период 2022 года обработал 24,95 млн TEU, что на 0,4% меньше, чем годом ранее.

В августе этого года Шанхай перевалил 4,17 млн TEU — на 3% меньше, чем за предыдущий месяц и на 3,5% меньше, чем в августе 2021 года.

Через причалы Сингапура в августе 2022 года прошло 3,26 млн TEU (минус 0,9% к уровню июля 2022 и плюс 2,5% к уровню августа 2021).