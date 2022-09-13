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Контейнерооборот лидеров, 8 месяцев 2022
13.09.2022

Контейнерооборот лидеров, 8 месяцев 2022


    • Контейнерооборот Шанхая по итогам 8 месяцев 2022 года составил 31,02 млн TEU. Это всего на 0,2% больше, чем за январь-август прошлого года.

    Сингапур за отчетный период 2022 года обработал 24,95 млн TEU, что на 0,4% меньше, чем годом ранее.

    Chart by Visualizer

    В августе этого года Шанхай перевалил 4,17 млн TEU — на 3% меньше, чем за предыдущий месяц и на 3,5% меньше, чем в августе 2021 года.

    Через причалы Сингапура в августе 2022 года прошло 3,26 млн TEU (минус 0,9% к уровню июля 2022 и плюс 2,5% к уровню августа 2021).

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