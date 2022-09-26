В китайском порту Яншань построят еще один контейнерный терминал

Shanghai International Port Group (SIPG) объявила о строительстве контейнерного терминала в шанхайском глубоководном порту Яншань, сообщает Seatrade Maritime News. Начало строительства запланировано на октябрь этого года. Ожидается, что терминал будет построен поэтапно, в течение восьми лет.

Инвестиции в проект оцениваются в 7,3 млрд долларов. Он включает в себя строительство семи причалов, способных принимать суда грузоподъемностью до 70 тыс. тонн, и два причала, которые будут принимать суда грузоподъемностью до 150 тыс. тонн. Пропускная способность нового контейнерного терминала составит 11,6 млн TEU в год.

«Этот проект позволит развивать перевозки река-море в дельте реки Янцзы и будет способствовать созданию в регионе портового кластера мирового уровня», — цитирует издание заявление SIPG.

Фото: SIPG