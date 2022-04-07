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Контейнерооборот Каспийского бассейна в феврале 2022 года снизился 2%
07.04.2022

Контейнерооборот Каспийского бассейна в феврале 2022 года снизился 2%


    • В феврале 2022 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна снизился относительно показателя февраля 2021 года на 2%.

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, отрицательная динамика наблюдается в импорте (-18,1%) и каботаже (-42,9%), положительная – в экспорте (+31,1%). В транзите было перевалено 2 TEU.

    Доля Каспийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в феврале 2022 года соответствовала 0,05%.

    Груженых контейнеров было обработано на 30,2% меньше, чем в феврале 2021 года. Груженых рефконтейнеров не было. 73,3% груженых контейнеров прошли в импорте, 13,3% – в экспорте, 11,1% – в каботаже, 2,2% – в транзите.

    Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 27%.

    В феврале 2022 года доля порта Астрахань в общем контейнерообороте Каспийского бассейна составляла 86%, Оля перевалил 14%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов Каспийского и других бассейнов доступна по подписке.


  • Статистика всех портов и стивидоров России


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