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Упрощен порядок получения разрешений при строительстве портов
22.09.2022

Упрощен порядок получения разрешений при строительстве портов


    • Компании, строящие порты, аэродромы, автомобильные дороги и объекты железнодорожной инфраструктуры, смогут быстрее получать разрешение на проведение таких работ. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

    Новый порядок будет действовать до конца 2022 года.

    Речь идёт об ускоренном получении заключения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешения на застройку земельных участков, которые находятся в местах залегания полезных ископаемых.

    Такими преференциями смогут воспользоваться строительные компании, работающие над приоритетными проектами по модернизации и расширению инфраструктуры. Эти проекты реализуются в соответствии с целями и задачами, определёнными стратегией социально-экономического развития и стратегией пространственного развития России.

    По новому порядку, если специалисты Роснедр не выявят на участке застройки полезных ископаемых, заключения будут выдаваться в течение 5 рабочих дней. Ранее этот срок составлял 15 дней.

    Если работы планируется вести на участке, где потенциально могут находиться полезные ископаемые и строительство не повлияет на их разработку, то соответствующее разрешение будет выдано в течение 10 рабочих дней вместо 35 дней, как это было ранее.

    Подписанное постановление позволит компаниям быстрее приступать к реализации приоритетных инфраструктурных проектов.

    Фото: Росморречфлот


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