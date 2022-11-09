Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
TOP-5 терминалов по обороту зерна в январе-сентябре 2022
09.11.2022

TOP-5 терминалов по обороту зерна в январе-сентябре 2022


  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    09.03.2022
    Обзор мирового рынка бункеровки. 10 неделя 2022
    Цены на бункерное топливо взлетели. За газойль просят больше 1000 долларов
    Только для подписчиков
    2022Бункерное топливоБункеровка
    0
    26.09.2022
    Обзор мирового рынка бункеровки. 39 неделя 2022
    Цены на бункерное топливо понизились
    Только для подписчиков
    2022Бункерное топливоБункеровкаЦены
    0
    15.06.2022
    Товарооборот между Россией и Германией в январе-апреле 2022
    По итогам января-апреля 2022 года товарооборот между Россией и Германией составил 29,9 млн тонн, […]
    Только для подписчиков
    2022ГерманияРоссияТоварооборот
    0
    28.07.2022
    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в июне 2022
    В июне 2022 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 9,6% относительно показателя аналогичного […]
    Только для подписчиков
    2022Азово-Черноморский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    14.09.2022
    Товарооборот Россия – Индия в январе-июле 2022 утроился
    По данным Министерства торговли и промышленности Индии, товарооборот между Россией и Индией в январе-июле […]
    Только для подписчиков
    2022ИндияРоссияТоварооборот
    0
    17.03.2022
    Экспорт минеральных удобрений, январь 2022: вывоз в долларах существенно вырос
    По итогам первого месяца 2022 года экспорт из России минеральных азотных удобрений в физическом […]
    2022УдобренияЭкспорт
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    08.11.2022 Контейнерооборот Ирана, итоги 9 месяцев 2022
    08.11.2022 Безработные контейнеровозы на 24 октября 2022 года
    07.11.2022 Новый сервис новой линии
    07.11.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 44, 2022
    07.11.2022 Maersk намерен производить «зеленое» топливо
    02.11.2022 Новый deep sea сервис Россия – Китай через Суэцкий канал
    Госрегулирование Показать всё
    03.11.2022 На МТК «Север – Юг» упростят таможенные процедуры
    01.11.2022 Министр транспорта рассказал о развитии транспортно-логистических коридоров
    31.10.2022 МТК «Север – Юг» как альтернатива Суэцу
    21.10.2022 Ратифицировано Соглашение об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин
    21.10.2022 О поручениях В.Путина по итогам Восточного экономического форума
    19.10.2022 Три триллиона на три года
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти