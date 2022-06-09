Экспорт пиломатериалов из России в январе-мае 2022

По данным Рослесинфорга, за январь-май 2022 года экспорт российских пиломатериалов вырос на 10% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и составил 11,198 млн кубометров. Основная доля поставок приходится на Китай. Резкого падения рынка не наблюдается в том числе и за счет перераспределения потоков в дружественные страны.

В дружественные государства было отправлено 7,8 млн кубометров (+12,9%). На страны Азиатско-Тихоокеанского региона пришлось 98,85% экспорта, в том числе 56,8% на КНР, 7,1% на Узбекистан, 2,7% на Казахстан. Доля европейских контрагентов из числа дружественных стран составляет всего лишь 0,36%, а представителей стран Африки – 0,68%.

По словам директора Рослесинфорга Павела Чащина, главным покупателем российской пилопродукции на протяжении последних 15 лет остается Китай. Единственным изменением стала переориентированность с круглого леса на пиломатериалы и готовые изделия в виде фанеры, ДСП. Экспорт из России в январе-мае 2022 года достиг 5,24 млн кубометров, что на 18,8% выше того же периода 2021 года.

На втором месте по объемам в течении долгого времени остается Узбекистан. За пять месяцев текущего года объем экспортируемой продукции вырос на 16,5 % и составил 793,2 тыс. кубометров.

Доля поставок в недружественные страны увеличилась на 3,7%, а общий объем экспорта составил 3,39 млн кубометров. При этом 61,86% из них приходится на Европу, в том числе 57,7% – на страны ЕС (лидеры по закупкам – Эстония, Финляндия, Болгария, Германия, Ирландия и Нидерланды), 32,7% – на Азиатские страны (Сингапур, Япония, Южная Корея), 5,85% – на страны Северной Америки (в основном на США и незначительные объемы на Канаду).

«Объемы по сделкам российских лесопромышленников с компаниями из ЕС при продаже пилопродукции в январе и феврале 2022 года и 2021 года были в среднем на одном уровне, в марте 2022 года прирост импорта российской лесопродукции странами ЕС составил уже 12%, в апреле 2022 года показатель вырос в 2,3 раза, а в мае, напротив, упал на 20,7%. Тогда как, например, с Китаем объемы экспорта 2022 года в сравнении с 2021 годом росли сначала в марте – на 19,6%, в апреле – 22,6% и в мае прирост уже ровнялся 18%.», – добавил Павел Чащин.

Лидерами закупок пилопродукции из списка недружественных стран стали Сингапур, Эстония и Финляндия. На Сингапур пришлось 625,9 тыс. кубометров или 5,59% от общего объема экспорта за первые пять месяцев 2022 года. Объем закупок увеличился более чем в 17 раз по сравнению с январем-маем 2021 года.

В Эстонию из России было ввезено 438,5 тыс. кубометров пилопродукции или 3,92% от общего объема экспорта(+6,9%). Экспорт пиломатериалов в Финляндию составил 330,4 тыс. кубометров (+1,5%) или 2,95% от общего объема внешней торговли данного вида товаров.

В настоящее время проблемы со сбытом наблюдаются в основном в лесопромышленных регионах СЗФО, а в Сибири и на Дальнем Востоке санкционного давления не ощущается. В Хабаровском крае, значительные объемы ранее экспортируемого леса переориентированы вглубь региона для реализации проектов малоэтажного строительства по проекту «Дом дальневосточника». При этом многие иностранные лесопромышленные компании находятся в стадии активного поиска возможности остаться на российском рынке, но уже под российским брендом.