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В порт Усть-Луга доставлен крупногабаритный груз для строящегося газохимического комплекса
16.09.2022

В порт Усть-Луга доставлен крупногабаритный груз для строящегося газохимического комплекса


    • В порт Усть-Луга доставлен крупногабаритный груз – бункер очистки продукта. Оборудование предназначено для строящегося газохимического комплекса по переработке этансодержащего газа и производству СПГ на территории Усть-Лужского сельского поселения (Ленинградская область). Как сообщает пресс-служба «Росморпорта», груз в Усть-Лугу прибыл на барже 14 сентября.

    Днем ранее лоцманы Северо-Западного бассейнового филиала успешно выполнили операцию по лоцманской проводке судна с этим крупногабаритным оборудованием. Уникальность лоцманской проводки состояла в необходимости провести баржебуксируемый караван длиной более 165 м, в который входили два буксира и баржа, при ширине в устье реки на маршруте следования, не превышающей 60 м. Благодаря профессионализму и мастерству лоцманов филиала караван благополучно прошел от причала Усть-Лужского контейнерного терминала к месту разгрузки – причалу морского терминала Усть-Лужской производственно-торговой компании.

    Для того, чтобы успешно реализовать задачу по доставке крупногабарита, были выполнены ремонтные дноуглубительные работы на Подходном канале к устью р. Луга с использованием собственного дноуглубительного флота и с привлечением судов подрядных организаций. В результате было изъято 138,1 куб. м донного грунта, что позволило достичь глубин в 6,6 м на наиболее мелководном участке судоходного пути баржебуксируемого каравана.

    После успешной погрузки тяжеловесного груза на специализированную грузовую платформу и выкатке его на берег данное оборудование будет доставлено к месту своего назначения на площадку строящегося комплекса.

    Фото: «Росморпорт»


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