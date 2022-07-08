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С парома на танкер
08.07.2022

С парома на танкер


    • В настоящее время загрузка работающих на линии Усть-Луга – Балтийск морских автомобильно-железнодорожных паромов «Амбал», «Балтийск» и «Маршал Рокоссовский» составляет практически 100%. По информации ФГУП «Росморпорт», от 30% до 50% общего объема груза, перевозимого паромами в железнодорожных вагонах, составляют нефтепродукты.

    Росморпорт предлагает перенаправить нефтепродукты, следующих в Калининградскую область, с паромов на танкеры, что, по оценкам предприятия, позволит существенно увеличить объемы транспортировки на паромной линии грузов другой номенклатуры.

    По накатной технике, по информации Росморпорта, есть возможность бронирования грузоперевозки в двухнедельный срок. При этом бронирование мест для перевозки вагонов в августе-сентябре 2022 года осуществляется заранее, в июле этого года. По подтвержденным грузоотправителями заявкам гарантированно будет осуществлена накатка груза на одно из четырех судов.

    Для удобства грузоперевозчиков на линии реализован принцип работы «одного окна» – вагоны и накатная техника распределяются на ближайший прибывающий по расписанию паром, что способствует уменьшению сроков доставки и максимально повышает использование провозных возможностей паромов.

    Отмечается, что с сентября 2022 года провозные мощности паромного флота увеличатся за счет начала работы на линии четвертого автомобильно-железнодорожного парома «Генерал Черняховский» – аналогичного судну «Маршал Рокоссовский» проекта.

    По информации Росморпорта, на текущий момент имеется резерв провозных возможностей в контейнерах на судне типа ро-ро «Ursa Major», поскольку загрузка по контейнерам составляет в среднем около 30%. Судно может брать дополнительно до 200 груженых 40-футовых контейнеров на каждый рейс, а также до 4 тыс. тонн генерального груза в трюм.

    Также рассматривается вариант перенаправлять дополнительные грузы с железнодорожного и автотранспорта в Бронку или Усть-Лугу и перевозить их как генеральные на судах «Северного морского пароходства», которые работают на линии Санкт-Петербург – Калининград.

    Фото: Росморпорт


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