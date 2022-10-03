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Порт Де-Кастри принял последние партии негабарита для строительства Амурских ГХК и ГПЗ
03.10.2022

Порт Де-Кастри принял последние партии негабарита для строительства Амурских ГХК и ГПЗ

    • Завершен сезон доставки крупнотоннажного и крупногабаритного оборудования (КТГ), осуществляемая для больших строительных проектов в городе Свободном (Амурская обл). Речь идет об Амурском газохимическом комплексе (АГХК)   и Амурскогм газоперерабатывающем заводе  (Амурский ГПЗ), сообщает пресс-служба Росморречфлота.

    В акваторию морского порта Де-Кастри 25 сентября с грузом КТГ пришло пятое, последнее в этот году,  крановое судно —  «Патрия». За навигацию этого года «Патрия» дважды доставляла КТГ, в этот раз доставлено 2 тыс. тонн.

    В это же время в районе якорной стоянки проходила разгрузка КТГ с судна «History Eduard». Вес груза составил 2,7 тонны.

    Доставленный груз перегружен на баржи и буксирами по Амурскому лиману последовал до морского порта Николаевска-на-Амуре, далее тысячекилометровым маршрутом по рекам Амур и Зея до места назначения к причалу в речном порту Свободный.

    Операции по перегрузке проходили под контролем службы капитана морского порта. Нарушений требований безопасности мореплавания и экологических норм неустановленно.

    В этом году для строящихся заводов доставка КТГ морским путем производилась на 5 судах, которыми было завезено 15,7 тыс. тонн оборудования. Дальнейшая работа по этим проектам будет продолжена в 2023 году.

    Недалеко от г.Свободный осуществляется строительство двух крупнейших промышленных предприятий – Амурского газоперерабатывающего завода (Газпром) и Амурского ГХК, который будет на получаемом с АГПЗ сырье производить полиэтилен и полипропилен востребованных на российском и мировом рынках марок. Производственная мощность комплекса составит до 2,7 миллионов тонн этилена в год.

    Доставка оборудования и материалов для строительства обоих предприятий обеспечивается водным транспортом с перегрузкой в дальневосточных морских портах на речные баржебуксирные составы.               

    Строящийся Газпромом с 2018 года Амурский газоперерабатывающий завод станет крупнейшим в России и вторым по мощности в мире предприятием по переработке природного газа, с четвертой очередью которого синхронизировано завершение строительства Амурского ГХК.

    Оба предприятия станут ключевыми элементами создаваемого в России одного из крупнейших в мире Амурского нефтегазохимического кластера.

    Фото: Росморречфлот

     


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