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Chipolbrok и Hong Fa Shipping объединяются
26.10.2022

Chipolbrok и Hong Fa Shipping объединяются


    • chipolbrok w.orkan at emden 4d Новости, Показать всё, Пресс-релизыООО «Нептумар», представляющее интересы Chipolbrok в Санкт-Петербурге и являющееся генеральным агентом линии в России, сообщает о расширении сервиса и возможностей для доставки грузов.chipolbrok tai xing2 Новости, Показать всё, Пресс-релизы

    Китайско-польская судоходная компания Сhipolbrok, оперирующая флотом из 22 специализированных судов, объединилась со своей дочерней структурой, китайской компанией Hong Fa Shipping, имеющей 9 судов, и объявила о единой фрахтовой политике по принципу “two wings of one body”, которая действует начиная с 2022 года.

    Грузоподъемность судов Hong Fa Shipping находится в пределах от 22000 до 37000 тонн, у Chipolbrok задействованы суда от 30000 до 32000 тонн, плюс четыре новостроя по 62000 тонн каждое. Объединив свой флот, обе компании планируют проводить более гибкую политику в использовании судов нужной вместимости на всех направлениях линейных перевозок.

    Основные приоритеты развития объединенной компании:

    1. создание сети устойчивого фидерного сервиса в Центральной и Восточной Европе, включая регионы Балтийского и Черного морей;
    2. развитие стандартизированного сервиса перевалки в линейных портах и организация полного логистического цикла доставки конечным получателям.

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    В соответствии с дальнейшим планом строительства, осуществляемом на китайских судоверфях, к концу 2025 года объединенный флот двух компаний должен увеличиться до 40 единиц, а его суммарный дедвейт – до 1,5 млн тонн и войти в Топ-3 мирового рейтинга крупнейших судовладельцев специализированного флота для транспортировки тяжеловесных и негабаритных грузов.

    Для российских получателей доставка из портов Азии, как и ранее, осуществляется судами Chipolbrok-Hong Fa через Антверпен. Дополнительно добавлен вариант перевалки в портах Турции. chipolbrok paderewski5 Новости, Показать всё, Пресс-релизы

    В настоящий момент транспортировка на РФ выглядит следующим образом:

    1. через Антверпен/Роттердам на Санкт-Петербург,
    2. через Турцию на Новороссийск, Ростов-на-Дону, Азов

    В связи с введенными европейскими санкциями перевалка через Турцию для работающих на Россию клиентов выглядит менее рискованной, хотя и с инфраструктурными ограничениями южных портов РФ.

    chipolbrok obraz 041big Новости, Показать всё, Пресс-релизыПо результатам первого полугодия 2022 года ООО «Нептумар» занимает 8 место в суммарной выручке компании-судовладельца среди всех агентов линии, которые на сегодня работают в 76 офисах в 48 странах.

    ООО «Нептумар»
    Начальник отдела проектных перевозок: Дмитрий Марасин
    import@neptumar.spb.ru
    dmitry_marasin@neptumar.spb.ru
    тел. +7 (812) 418-29-52 (доб. 115)
    https://www.neptumar.ru/business/liner_agency/

    Фото: предоставлены Сhipolbrok


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