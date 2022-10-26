Chipolbrok и Hong Fa Shipping объединяются

ООО «Нептумар», представляющее интересы Chipolbrok в Санкт-Петербурге и являющееся генеральным агентом линии в России, сообщает о расширении сервиса и возможностей для доставки грузов.

Китайско-польская судоходная компания Сhipolbrok, оперирующая флотом из 22 специализированных судов, объединилась со своей дочерней структурой, китайской компанией Hong Fa Shipping, имеющей 9 судов, и объявила о единой фрахтовой политике по принципу “two wings of one body”, которая действует начиная с 2022 года.

Грузоподъемность судов Hong Fa Shipping находится в пределах от 22000 до 37000 тонн, у Chipolbrok задействованы суда от 30000 до 32000 тонн, плюс четыре новостроя по 62000 тонн каждое. Объединив свой флот, обе компании планируют проводить более гибкую политику в использовании судов нужной вместимости на всех направлениях линейных перевозок.

Основные приоритеты развития объединенной компании:

создание сети устойчивого фидерного сервиса в Центральной и Восточной Европе, включая регионы Балтийского и Черного морей; развитие стандартизированного сервиса перевалки в линейных портах и организация полного логистического цикла доставки конечным получателям.

В соответствии с дальнейшим планом строительства, осуществляемом на китайских судоверфях, к концу 2025 года объединенный флот двух компаний должен увеличиться до 40 единиц, а его суммарный дедвейт – до 1,5 млн тонн и войти в Топ-3 мирового рейтинга крупнейших судовладельцев специализированного флота для транспортировки тяжеловесных и негабаритных грузов.

Для российских получателей доставка из портов Азии, как и ранее, осуществляется судами Chipolbrok-Hong Fa через Антверпен. Дополнительно добавлен вариант перевалки в портах Турции.

В настоящий момент транспортировка на РФ выглядит следующим образом:

через Антверпен/Роттердам на Санкт-Петербург, через Турцию на Новороссийск, Ростов-на-Дону, Азов

В связи с введенными европейскими санкциями перевалка через Турцию для работающих на Россию клиентов выглядит менее рискованной, хотя и с инфраструктурными ограничениями южных портов РФ.

По результатам первого полугодия 2022 года ООО «Нептумар» занимает 8 место в суммарной выручке компании-судовладельца среди всех агентов линии, которые на сегодня работают в 76 офисах в 48 странах.

ООО «Нептумар»

Начальник отдела проектных перевозок: Дмитрий Марасин

import@neptumar.spb.ru

dmitry_marasin@neptumar.spb.ru

тел. +7 (812) 418-29-52 (доб. 115)

https://www.neptumar.ru/business/liner_agency/

Фото: предоставлены Сhipolbrok