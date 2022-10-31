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Негабарит в оба конца
31.10.2022

Негабарит в оба конца


    • Филиал АО «РЖД Логистика» в Санкт-Петербурге организовал железнодорожную транспортировку «под ключ» крупногабаритного оборудования российского производства для Белорусской АЭС.

    Как сообщили SeaNews в компании, для перевозки ротора весом около 100 тонн использовался 8-осный транспортер площадочного типа. Оборудование было отправлено со станции Капитолово Октябрьской железной дороги и через погранпереход Езерище проследовало до станции назначения Бобровники Белорусской железной дороги. Срок доставки составил 4 дня.

    После этого была организована обратная загрузка и транспортировка другого ротора – с БелАЭС до станции Капитолово ОЖД – для проведения техобслуживания на предприятии-изготовителе.

    Как отметил директор филиала «РЖД Логистики» в Санкт-Петербурге Дмитрий Крюков, ротор отличается сложной конструкцией и большим весом, что требует дополнительных мер для гарантии сохранности оборудования.

    Фото: «РЖД Логистика»


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