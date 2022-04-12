Про доставку редкоземельных металлов

«РЖД Логистика» поделилась подробностями разработки проекта логистического решения для вывоза продукции и материально-технических ресурсов Зашихинского ГОКа на базе Зашихинского редкометалльного месторождения на химико-металлургический завод для дальнейшей переработки. В компании охарактеризовали решение как уникальное.

Месторождение расположено в Нижнеудинском районе Иркутской области, а переработка концентратов должна осуществляться на химико-металлургическом заводе (ХМЗ), строительство которого планируют завершить в Забайкальском крае к концу 2024 года. Добыча колумбитового и циркониевого концентрата реализуется в условиях полного отсутствия автомобильных дорог и железнодорожных подъездных путей.

Главная задача заключается в разработке мультимодальной логистической цепочки для перевозки концентрата от Зашихинского ГОКа до станции перевалки Нижнеудинск Восточно-Сибирской железной дороги, далее до станции Краснокаменск Забайкальской железной дороги и на «последней миле» автотранспортом до ХМЗ. Продукцией ХМЗ являются пентаоксиды ниобия и тантала, редкоземельная продукция (оксиды и соли РЗМ), а также диоксид циркония моноклинный, которые будут отправляться как российским потребителям, так и на экспорт.

Общее расстояние перевозки концентрата от Зашихинского ГОКа до ХМЗ в пределах двух железных дорог составляет более 2 тыс. км. В процессе перевозки концентратов используется автомобильный и железнодорожный транспорт, а также требуется двойная перевалка груза. По мере запуска ХМЗ на проектную мощность и увеличения объемов перевозок, автомобильное плечо на «последней миле» от контейнерной площадки станции Краснокаменск до ХМЗ будет исключено из логистической цепочки благодаря строительству железнодорожных подъездных путей от станции Краснокаменск до ХМЗ.

На данный момент завершен первый этап проектно-изыскательских работ. В рамках первого этапа реализации консалтингового проекта специалисты «РЖД Логистики» провели комплексный аудит и анализ мощностей железнодорожной инфраструктуры и существующих технических средств на станциях тяготения к Зашихинскому ГОКу на Восточно-Сибирской железной дороге и на станции Краснокаменск Забайкальской железной дороги, оценили возможности приема, погрузки/выгрузки грузов с определением технических возможностей, необходимых перегрузочных мощностей и складских комплексов, выработали рекомендации по созданию временной автодороги от ГОКа до станции Нижнеудинск, сформировали предложение по развитию железнодорожной инфраструктуры площадки ХМЗ, а также определили необходимый парк и технические характеристики транспортных средств для перевозки грузов и готовой продукции.

«Месторождение богато танталом и ниобием. Эти редкие металлы очень важны для отечественной промышленности, поскольку используются при производстве нефтяных и газовых труб, высокопрочной стали. ГОК поможет полностью закрыть потребности отечественной промышленности и избавиться от зависимости иностранных поставщиков. Однако, выстроить эффективную логистическую цепочку от ГОКа до ХМЗ длиной в 2 тыс. километров – задача непростая. Уверен, что работа наших специалистов поможет реализовать этот стратегически важный проект максимально эффективно и в сжатые сроки», – прокомментировал проект генеральный директор АО «РЖД Логистика» Дмитрий Мурев.

Фото: ТЭККОС