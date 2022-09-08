Негабарит по Москве-реке

Компания RTL опубликовала видео доставки 1-й ступени реактора гидрокрекинга массой 1,2 тыс. тонн, длиной 52 м.

Отправка оборудования стартовала в июне из одного из цехов ПАО «Ижорские заводы» (Санкт-Петербург). Для транспортировки от завода-изготовителя до причала перегрузки на речную баржу использовался самоходный модульный транспортер. Расстояние от завода-изготовителя до причала перегрузки – 13 км, было преодолено за двое суток. Маршрут движения транспортера пересекал магистральную линию Октябрьской железной дороги. Для проезда через жд пути было организовано технологическое окно с приостановкой движения грузовых и пассажирских поездов.

После прибытия на причал реактор был перегружен на сухогрузную баржу-площадку. Весь процесс погрузки на баржу занял 6 часов.

Дальнейший маршрут следования от Санкт-Петербурга до Москвы пролегал через Ладожское и Онежское озера, Волго-балтийскую систему каналов, Волгу и Москву-реку, а также по каналу имени Москвы.

Как отмечают в RTL, ранее по Москве-реке никогда не перевозились такие тяжелые грузовые места. «Эта перевозка была зафиксирована в книге рекордов России в номинации «Самый тяжелый груз, перевезенный по Москве-реке», — подчеркивают в RTL.

Протяженность водного маршрута составила 1,3 тыс. км, которые были преодолены за 14 дней.

Для безопасного прохода под низко расположенными мостами баржа специально притапливалась на 30 см во избежание столкновений с мостовыми конструкциями.

Для возможности перевалки грузов в столице на Москве-реке был специально сооружен погрузо-разгрузочный кластер (первый построенный объект подобного рода в истории новой Москвы, подчеркивают в компании). Выгрузка тяжеловесного груза с борта на причал выполнялась методом выкатки. Все операции по выгрузке заняли не более 5 часов

Видео: RTL LLC