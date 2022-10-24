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Лоцманская проводка верхнего строения нефтяной платформы в Калининграде
24.10.2022

Лоцманская проводка верхнего строения нефтяной платформы в Калининграде


    • В морском порту Калининград лоцманы Калининградского управления Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» успешно выполнили сложную лоцманскую проводку буксирного каравана.

    По информации «Росморпорта», в состав буксирного каравана вошли четыре буксира и баржа «АМТ Carrier» с крупногабаритным грузом – верхним строением нефтяной платформы. Ширина нефтяной платформы составляет более 60 м, что вдвое превышает разрешенные габариты судна для проводки по Калининградскому морскому каналу (до 32 м).

    Для безопасного выполнения задачи специалисты лоцманской службы Калининградского управления совместно с службами капитана морского порта Калининград и разработчиком проекта проделали подготовительную расчетную работу, позволившую определить возможность операции и оптимальное количество буксиров для безопасной проводки, допустимые ограничения по погодным и иным условиям.

    В марте 2022 года на навигационном тренажере ГАПОУ «Морской технический колледж им. адмирала Д.Н.Сенявина» было проведено компьютерное моделирование возможности проводки данного объекта по Калининградскому морскому каналу и швартовки у причала ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть». Результаты моделирования подтвердили расчеты лоцманов Калининградского управления о возможности безопасной проводки и швартовки баржи «АМТ Carrier» с перевозимым крупногабаритным грузом.

    В «Росморпорте» отмечают, что выполнение лоцманской операции по доставке платформы реализована в рамках проекта по строительству морской стационарной платформы на шельфе Балтийского моря в целях освоения нефтяного месторождения D33.

    Фото: «Росморпорт»


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