О строительстве морского пассажирского терминала в Пионерском

В ходе строительства международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов морского порта Калининград в районе г. Пионерский завершен очередной этап дноуглубительных работ.

Как сообщает пресс-служба Росморпорта, на участке работ в акватории строящегося терминала на площади 304,3 тыс. кв. м с использованием собственного дноуглубительного флота и дноуглубительных судов подрядных организаций отметки дна доведены от -7 до -10,7 м. Гидрографическое обеспечение дноуглубительных работ производила промерная партия Калининградского управления Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».

Общий объем изъятого донного грунта составил 436,9 тыс. куб. м.

Дноуглубительные работы в акватории строящегося терминала проводились в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы.

В результате выполненных дноуглубительных работ удалось снять действовавшие долгие годы ограничения по заходу судов с осадкой более 3,4 м в акваторию внутренней гавани морского терминала Пионерский.

По границам сформированной в результате проведения дноуглубительных работ акватории морского терминала Калининградским управлением Северо-Западного бассейнового филиала установлены временные плавучие предостерегательные знаки.

Капитаном морского порта Калининград издано распоряжение от 12.04.2022 № 15-р, в соответствии с которым разрешается заход во внутреннюю гавань морского терминала судов с осадкой до 5,7 м, что соответствует расчетным судам, которые могут швартоваться у судоремонтного, производственного причалов и Восточного мола морского терминала Пионерский, а также у новых причалов для отстоя портофлота и берегоукрепления, создаваемых в ходе реализации проекта строительства международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов.

Строительная готовность новых гидротехнических сооружений составляет:

берегоукрепление внутри гавани – 89,5 %;

причал для судов портофлота – 94 %.

Работы по реконструкции Восточного мола завершены в полном объеме в октябре 2018 года.

На сегодня акватория строящегося морского терминала сформирована более чем на 63,3 %. Всего с начала строительства объем выполненных дноуглубительных работ составил 886 тыс. куб. м изъятого донного грунта. Часть грунта, разработанного при дноуглублении, использовалась для формирования искусственных земельных участков, благодаря которым территория морского терминала будет расширена более чем на 5 га. Формирование искусственного земельного участка № 1 площадью 3,53 га полностью завершено, а искусственный земельный участок № 2 сформирован на 14 %.

В период с 2022 по 2023 год планируется дальнейшее выполнение работ по дноуглублению до достижения проектных отметок акватории морского терминала от -10,9 до -11,2 м. Предстоит выполнить дноуглубление в объеме более 515 тыс. куб. м. Большая часть изымаемого грунта будет использована в целях формирования искусственного земельного участка № 2, а также и при строительстве гидротехнических сооружений.

Фото: Росморпорт