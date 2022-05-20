Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
В Калининграде появился собственный транспортный оператор
20.05.2022

В Калининграде появился собственный транспортный оператор


    • В эксклавном регионе фактически появился собственный транспортный оператор, предлагающий конкурентные условия по срокам и цене. Собственником 80 новых фитинговых жд платформ, приобретённых на вагоностроительном заводе АО «Трансмаш», стала калининградская Группа компаний «Новик». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

    Первый поезд с её платформами прибыл на терминально-логистический центр «Восток – Запад» в городе Черняховске 19 мая.

    «В части железнодорожных перевозок наш регион «привязан» к решениям федеральных операторов: они определяют все условия перевозок, в том числе тарифы. Поэтому идея создания собственного регионального парка для грузовых контейнерных железнодорожных перевозок обсуждалась давно, а санкционные ограничения только ускорили её реализацию, и мы нашли возможности для финансовой поддержки проекта через льготный займ. Собственные поезда позволяют региону не зависеть от других собственников подвижного состава», — заявил Антон Алиханов.

    Проект реализован с привлечением средств льготного займа по одной из областных «антисанкционных» программ. Около 300 млн рублей компания получила на несколько лет всего под 2%. По поручению губернатора поддержка была оформлена в ускоренном режиме.

    «По железной дороге мы можем без проблем отправлять три поезда в неделю. Каждый из них везёт по 62 таких 40-футовых контейнера, то есть это на одном поезде «едут» приблизительно 62 грузовика», — рассказал на встрече с главой региона руководитель ГК «Новик» Сергей Ошарский.

    Первый поезд преодолел расстояние от московского терминала «Белый Раст» до Черняховска за два дня четыре часа.

    Конкурентной также является ценовое предложение новых поездов.  

    «Не будет никаких завышенных цен: самая главная цель – обеспечить транспортную безопасность региона, чтобы не было ценовых «качелей», когда из Калининграда доставка — 150 тыс. рублей, а обратно – 200 тыс. У нас будет ровная цена, без скачков, на протяжении всего года», — заверил Сергей Ошарский.

    Сейчас власти региона обсуждают с бизнесом создание собственного парка рефрижераторных вагонов.

     «Многие обращаются к нам с вопросами о рефрижераторных перевозках. Запрос есть, и мы готовы обсуждать этот проект», — подчеркнул глава региона на встрече с С.Ошарским.

    Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

     


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    31.01.2022
    Паром «Маршал Рокоссовский» прибыл в Калининград
    Первый в России двухтопливный автомобильно-железнодорожный паром «Маршал Рокоссовский» успешно завершил переход из морского порта […]
    автомобильно-железнодорожный паромдвухтопливный паромКалининградМаршал Рокоссовский
    0
    24.01.2022
    Грузовые поезда Китай – Европа из провинции Цзянсу в 2021 году
    По итогам 2021 года количество рейсов грузовых поездов Китай – Европа из восточно-китайской провинции Цзянсу выросло на 29%.
    ЕвропаКитайконтейнерные поезда
    0
    17.01.2022
    Более двух сотен контейнерных поездов
    Отправил «Рускон» в 2021 году
    Группа Делоконтейнерные поездаРускон
    0
    24.03.2022
    РЖД увеличивают частоту контейнерного сервиса между Калининградом и Подмосковьем
    РЖД увеличила частоту контейнерных поездов между Калининградской областью и Подмосковьем. Контейнерные поезда, курсирующие между […]
    КалининградКонтейнерный поездМоскваРЖД
    0
    27.04.2022
    Первый контейнерный поезд с торфом в Китай из Калининграда
    На Калининградской железной дороге началась реализация нового транспортно-логистического проекта по отправке контейнерных поездов со […]
    КалининградКитайКонтейнерный поездторф
    0
    15.03.2022
    Скопление большегрузов на российско-литовской границе
    Калининградская областная таможня предупреждает об очередях большегрузов на международном автомобильной пункте пропуска «Чернышевское» (российско-литовский […]
    автомобильный пункт пропускабольшегрузыКалининградОчереди на границе
    0


  •  




  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    20.05.2022 Контейнерные порты Турции, 4 месяца 2022
    20.05.2022 В Калининграде появился собственный транспортный оператор
    19.05.2022 Контейнерооборот Южной Кореи, Q1 2022
    19.05.2022 Задержки контейнеровозов на трейде Азия – Северная Европа на рекордном уровне
    18.05.2022 Контейнерооборот Балтийского бассейна в апреле 2022 года
    17.05.2022 Контейнерооборот Гонконга, 4 месяца 2022
    Госрегулирование Показать всё
    20.05.2022 3 млрд рублей на поддержку авиагрузоперевозок
    18.05.2022 Квотирование на вывоз минеральных удобрений продлят
    17.05.2022 Правительство обнулило ввозные пошлины на технологичное оборудование
    16.05.2022 Вывоз металла из России разрешен по разовым лицензиям
    13.05.2022 Сроки строительства рыбопромыслового флота продлены
    05.05.2022 Дополнительная инфраструктура для пропускных пунктов
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти