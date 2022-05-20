В Калининграде появился собственный транспортный оператор

В эксклавном регионе фактически появился собственный транспортный оператор, предлагающий конкурентные условия по срокам и цене. Собственником 80 новых фитинговых жд платформ, приобретённых на вагоностроительном заводе АО «Трансмаш», стала калининградская Группа компаний «Новик». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Первый поезд с её платформами прибыл на терминально-логистический центр «Восток – Запад» в городе Черняховске 19 мая.

«В части железнодорожных перевозок наш регион «привязан» к решениям федеральных операторов: они определяют все условия перевозок, в том числе тарифы. Поэтому идея создания собственного регионального парка для грузовых контейнерных железнодорожных перевозок обсуждалась давно, а санкционные ограничения только ускорили её реализацию, и мы нашли возможности для финансовой поддержки проекта через льготный займ. Собственные поезда позволяют региону не зависеть от других собственников подвижного состава», — заявил Антон Алиханов.

Проект реализован с привлечением средств льготного займа по одной из областных «антисанкционных» программ. Около 300 млн рублей компания получила на несколько лет всего под 2%. По поручению губернатора поддержка была оформлена в ускоренном режиме.

«По железной дороге мы можем без проблем отправлять три поезда в неделю. Каждый из них везёт по 62 таких 40-футовых контейнера, то есть это на одном поезде «едут» приблизительно 62 грузовика», — рассказал на встрече с главой региона руководитель ГК «Новик» Сергей Ошарский.

Первый поезд преодолел расстояние от московского терминала «Белый Раст» до Черняховска за два дня четыре часа.

Конкурентной также является ценовое предложение новых поездов.

«Не будет никаких завышенных цен: самая главная цель – обеспечить транспортную безопасность региона, чтобы не было ценовых «качелей», когда из Калининграда доставка — 150 тыс. рублей, а обратно – 200 тыс. У нас будет ровная цена, без скачков, на протяжении всего года», — заверил Сергей Ошарский.

Сейчас власти региона обсуждают с бизнесом создание собственного парка рефрижераторных вагонов.

«Многие обращаются к нам с вопросами о рефрижераторных перевозках. Запрос есть, и мы готовы обсуждать этот проект», — подчеркнул глава региона на встрече с С.Ошарским.

Фото: пресс-служба правительства Калининградской области