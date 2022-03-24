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РЖД увеличивают частоту контейнерного сервиса между Калининградом и Подмосковьем
24.03.2022

РЖД увеличивают частоту контейнерного сервиса между Калининградом и Подмосковьем

    • РЖД увеличила частоту контейнерных поездов между Калининградской областью и Подмосковьем. Контейнерные поезда, курсирующие между транспортно-логистическими центрами «Белый Раст» в Подмосковье и «Восток-Запад» на станции Черняховск в Калининградской области, в марте стали отправляться в три раза чаще, сообщают РЖД в своем телеграм-канале.

    По маршруту перевозятся полимерные и строительные материалы, кондитерские изделия, электронная техника и другие товары народного потребления. Контейнерные поезда следуют по расписанию, отмечают в РЖД, срок доставки грузов по маршруту составляет 3 дня.

    Напомним, железнодорожный контейнерный сервис по маршруту «Белый Раст» – Черняховск был запущен в конце 2020 года.

     

    Фото с сайта tlkyastreb.com


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