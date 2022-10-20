«Совфрахт» запускает субсидируемую морскую линию

Федеральное агентство морского и речного транспорта 7 октября этого года зарегистрировало морскую грузовую линию «Экспресс» по маршруту Санкт-Петербург – Калининград, перевозка грузов по линии начнется с ноября, сообщает пресс-служба «Совфрахта».

На линии будет работать три судна ледового класса грузоподъемностью около 2,4 тыс. тонн каждое: «Механик Котцов», «Механик Красковский», «Механик Ярцев», предназначенные для перевозки различных генеральных и навалочных грузов.

Расписание движения судов предполагает еженедельные судозаходы в Большой порт Санкт-Петербург (Бронка) и порт Калининград («Калининградский морской торговый порт»). В «Совфрахте» обещают, что линия «Экспресс» обеспечит гарантированные сроки доставки грузов за счет регулярной работы судов.

Линия функционирует в рамках субсидирования из федерального бюджета морских перевозок грузов, попавших под санкции ЕС, в (из) Калининградского региона в связи с запретом транзита через Литву.

Фото: «Совфрахт»