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«Совфрахт» запускает субсидируемую морскую линию
20.10.2022

«Совфрахт» запускает субсидируемую морскую линию

    • Федеральное агентство морского и речного транспорта 7 октября этого года зарегистрировало морскую грузовую линию «Экспресс» по маршруту Санкт-Петербург – Калининград, перевозка грузов по линии начнется с ноября, сообщает пресс-служба «Совфрахта».

    На линии будет работать три судна ледового класса грузоподъемностью около 2,4 тыс. тонн каждое: «Механик Котцов», «Механик Красковский», «Механик Ярцев», предназначенные для перевозки различных генеральных и навалочных грузов.

    Расписание движения судов предполагает еженедельные судозаходы в Большой порт Санкт-Петербург (Бронка) и порт Калининград («Калининградский морской торговый порт»). В «Совфрахте» обещают, что линия «Экспресс» обеспечит гарантированные сроки доставки грузов за счет регулярной работы судов.

    Линия функционирует в рамках субсидирования из федерального бюджета морских перевозок грузов, попавших под санкции ЕС, в (из) Калининградского региона в связи с запретом транзита через Литву.

    Фото: «Совфрахт»


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