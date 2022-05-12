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ОАО «РЖД» получило участок для модернизации подходов к порту Бронка
12.05.2022

ОАО «РЖД» получило участок для модернизации подходов к порту Бронка


    • Решение о целевом предоставлении ОАО «РЖД» земельного участка для проекта модернизации железнодорожной инфраструктуры в направлении Рыбацкое — Предпортовая — Лигово-Бронка принято на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства, сообщает пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга.

    Главная цель проекта – развитие железнодорожных подходов к перегрузочному комплексу Бронка. На участке площадью 13 тыс. кв. метров на улице Рейсовая в Московском районе инвестор планирует за 3 года построить объекты железнодорожного транспорта.

    «Мы выполняем совместные обязательства по развитию Санкт‑Петербургского железнодорожного узла. Модернизация железнодорожной инфраструктуры создаст новые возможности для улучшения логистики порта «Бронка» и улучшения логистики грузоперевозок», — сказал А.Беглов.

    Фото: сайт Администрации Санкт-Петербурга


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