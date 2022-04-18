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50 контейнерных поездов в месяц
18.04.2022

50 контейнерных поездов в месяц


    • Контейнерный терминал НУТЭП, входящий в состав холдинга ГК «Дело», в марте 2022 года обработал 50 контейнерных поездов, увеличив ранее установленный в январе этого года абсолютный рекорд на два поезда. Как сообщили SeaNews в группе «Дело», грузы доставлялись на маршрутах с обширной географией – от Юго-Западной части России до Дальнего Востока.

    Ключевыми грузоотправителями являются «Рускон» и «ТрансКонтейнер», а также ряд других компаний.

    «Нам удалось добиться увеличения отправок контейнеров исключительно за счёт внутренних резервов, путём оптимизации процессов оформления документации на перевозку и взаимодействия с таможенными органами», — сказал генеральный директор НУТЭП Юрий Матвиенко. 

    Фото: «Рускон»


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