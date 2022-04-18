50 контейнерных поездов в месяц

Контейнерный терминал НУТЭП, входящий в состав холдинга ГК «Дело», в марте 2022 года обработал 50 контейнерных поездов, увеличив ранее установленный в январе этого года абсолютный рекорд на два поезда. Как сообщили SeaNews в группе «Дело», грузы доставлялись на маршрутах с обширной географией – от Юго-Западной части России до Дальнего Востока.

Ключевыми грузоотправителями являются «Рускон» и «ТрансКонтейнер», а также ряд других компаний.

«Нам удалось добиться увеличения отправок контейнеров исключительно за счёт внутренних резервов, путём оптимизации процессов оформления документации на перевозку и взаимодействия с таможенными органами», — сказал генеральный директор НУТЭП Юрий Матвиенко.

Фото: «Рускон»