Флот на линии Россия – Калининград достигнет 17 единиц

Общее количество судов на маршруте «Основная территория РФ – Калининградская область» достигнет 17 единиц, сообщает правительство Калининградской области со ссылкой на данные министерства развития инфраструктуры Калининградской области.

Федеральное агентство морского и речного транспорта зарегистрировало морскую грузовую линию «Экспресс» по маршруту Санкт-Петербург – Калининград.

Перевозка начнется с ноября 2022 года. На линии будут работать три судна ледового класса: «Механик Котцов», «Механик Красковский», «Механик Ярцев». Грузоподъемность каждого из них 2,4 тыс. тонн. Судна предназначены для перевозки различных генеральных и навалочных грузов. Их задача – обеспечить дополнительную поставку цемента в регион, отмечают в правительстве области.

В настоящее время на калининградском направлении курсируют четыре парома и десять сухогрузов.

Фото: правительство Калининградской области