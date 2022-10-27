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Флот на линии Россия – Калининград достигнет 17 единиц
27.10.2022

Флот на линии Россия – Калининград достигнет 17 единиц

    • Общее количество судов на маршруте «Основная территория РФ – Калининградская область» достигнет 17 единиц, сообщает правительство Калининградской области со ссылкой на данные министерства развития инфраструктуры Калининградской области.

    Федеральное агентство морского и речного транспорта зарегистрировало морскую грузовую линию «Экспресс» по маршруту Санкт-Петербург – Калининград.

    Перевозка начнется с ноября 2022 года. На линии будут работать три судна ледового класса: «Механик Котцов», «Механик Красковский», «Механик Ярцев». Грузоподъемность каждого из них 2,4 тыс. тонн. Судна предназначены для перевозки различных генеральных и навалочных грузов. Их задача – обеспечить дополнительную поставку цемента в регион, отмечают в правительстве области.

    В настоящее время на калининградском направлении курсируют четыре парома и десять сухогрузов.

    Фото: правительство Калининградской области


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