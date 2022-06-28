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Паром «Генерал Черняховский» прошел ходовые испытания
28.06.2022

Паром «Генерал Черняховский» прошел ходовые испытания


    • Успешно завершены ходовые испытания второго «зеленого» двухтопливного автомобильно-железнодорожного парома «Генерал Черняховский» проекта CNF19M для паромной линии Усть-Луга – Балтийск,  сообщает пресс-служба Росморречфлота.

    Паром строится по заказу ФГУП «Росморпорт» в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Калининградской области». Судно предназначено для перевозки железнодорожных составов с шириной колеи российского стандарта и других накатных грузов.

    Постановка на линию парома «Генерал Черняховский» ожидается осенью этого года. Ввод нового судна позволит повысить транспортную безопасность Калининградской области и обеспечить перевозку грузов, необходимых для внутреннего потребления, отмечают в Росморречфлоте.

    Проект CNF19M соответствует всем современным нормам по обеспечению экологической безопасности. Двигатели работают на сжиженном природном газе или дизельном топливе с низким содержанием серы.

    В марте этого года при участии президента РФ Владимира Путина на линии Усть-Луга – Балтийск был запущен головной паром этого проекта «Маршал Рокоссовский».

    Фото: Росморречфлот


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