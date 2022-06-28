Паром «Генерал Черняховский» прошел ходовые испытания

Успешно завершены ходовые испытания второго «зеленого» двухтопливного автомобильно-железнодорожного парома «Генерал Черняховский» проекта CNF19M для паромной линии Усть-Луга – Балтийск, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Паром строится по заказу ФГУП «Росморпорт» в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Калининградской области». Судно предназначено для перевозки железнодорожных составов с шириной колеи российского стандарта и других накатных грузов.

Постановка на линию парома «Генерал Черняховский» ожидается осенью этого года. Ввод нового судна позволит повысить транспортную безопасность Калининградской области и обеспечить перевозку грузов, необходимых для внутреннего потребления, отмечают в Росморречфлоте.

Проект CNF19M соответствует всем современным нормам по обеспечению экологической безопасности. Двигатели работают на сжиженном природном газе или дизельном топливе с низким содержанием серы.

В марте этого года при участии президента РФ Владимира Путина на линии Усть-Луга – Балтийск был запущен головной паром этого проекта «Маршал Рокоссовский».

Фото: Росморречфлот