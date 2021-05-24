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Спущен на воду второй жд паром для линии Усть-Луга – Балтийск
24.05.2021

Спущен на воду второй жд паром для линии Усть-Луга – Балтийск

    • Строящийся по заказу ФГУП «Росморпорт» автомобильно-железнодорожный двухтопливный паром «Генерал Черняховский» спустили на воду, сообщили SeaNews в Росморпорте.

    Строительство парома ведется в кооперации ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» (входит в АО «Объединённая судостроительная корпорация» (ОСК) и верфи Kuzey Star Shipyard по поручению правительства Российской Федерации.

    Ранее, 21 августа 2020 года, был спущен на воду паром аналогичного проекта «Маршал Рокоссовский», строящийся по заказу ФГУП «Росморпорт» для линии «Усть-Луга – Балтийск».

    «Уверен, что паромы «Генерал Черняховский» и «Маршал Рокоссовский» будут успешно работать на линии Усть-Луга – Балтийск. Их ввод в эксплуатацию позволит существенно обновить флот, занятый на данной стратегически важной для страны переправе, переориентировать часть грузопотока, в настоящее время следующего в Калининградскую область и из нее через территорию стран-соседей, а также обеспечить перевозку грузов в объемах, необходимых для внутреннего потребления», – отметил генеральный директор ФГУП «Росморпорт» Александр Смирнов.

    Проект CNF19M, разработанный Морским инженерным Бюро, соответствует всем современным нормам по обеспечению экологической безопасности. Двигатели работают на сжиженном природном газе или дизельном топливе с низким содержанием серы.

    Использование экологически чистого топлива позволит уменьшить выбросы в атмосферу углекислого газа на 20-30%, оксидов азота – свыше 90%, оксидов серы и сажи – на 100% по сравнению с аналогичными судами на традиционном тяжелом топливе.

    Оба парома для линии Усть-Луга – Балтийск названы в честь выдающихся советских полководцев: дважды Героя СССР, генерала армии Ивана Черняховского и дважды Героя СССР Константина Рокоссовского – единственного в истории Советского Союза маршала двух стран: СССР и Польши.

    Иван Черняховский – самый молодой командующий фронтом и генерал армии во время Великой Отечественной войны, освободитель Киева, Минска и Вильнюса.

    Внучка Ивана Черняховского Анастасия Орлова и правнучка Неонила Ведощенко передали поздравления от семьи маршала: «Наша семья благодарна за память об Иване Даниловиче Черняховском, генерале армии, командующим 3-им Белорусским фронтом, и горда тем, что его имя присвоено парому, имеющему новую экологически безопасную конструкцию и обеспечивающему жизненно важные для нашей страны грузоперевозки».

    Основные технические характеристики судна:

    • длина — 200 м;
    • ширина — 27 м;
    • скорость по чистой воде — 16,5 узла;
    • экипаж/пассажиры — 24/12 человек;
    • танки хранения СПГ — 2х300 м³;
    • ледовый класс — Arc4
    • мощность двигателей — 12 тыс. кВт.

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