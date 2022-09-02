В.Путин пообещал перебросить свободные суда с Черного моря на Балтику

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поручить Минтрансу рассмотреть возможность перебазирования свободных судов с Черного моря на Балтику.

«Год мы начинали с двумя паромами на линии между Балтийском и Усть-Лугой; сейчас восемь судов ходят на линии. Но у нас уже образовались очереди на эти паромы, поэтому сегодня хотел бы обратиться к Вам с просьбой дать поручение Минтрансу, — цитирует пресс-служба Кремля А.Алиханова. – Есть свободные мощности в том числе в Чёрном море, в других бассейнах, чтобы перебазировать сюда паромы и сухогрузы, которые могут обслуживать так называемые накатные грузы, ро-ро так называемые. Нам это крайне необходимо для того, чтобы обходить те ограничения, которые незаконно совершенно вводят наши литовские соседи».

Также глава региона отметил, что уже согласован текст постановления о субсидировании перевозок в Калининградскую область с тем, «чтобы жители региона, бизнес не чувствовали сильного увеличения где-то маршрута, где-то стоимости маршрута, чтобы это оставалось в тех же экономических параметрах, как до введения этих ограничений».

«Будем стремиться к тому – и сделаем обязательно, – чтобы было удобно и экономически целесообразно», — сказал В.Путин.

Фото: сайт Кремля