Прямой сервис из Китая на Петербург

Контейнерные терминалы Global Ports на Северо-Западе приступили к обслуживанию нового регулярного прямого сервиса из Китая. Маршрут связывает Балтику с китайскими портами Циндао, Ляньюньган, Тайцан, Наньша.

Как рассказали SeaNews в Global Ports, оператором сервиса является транспортно-экспедиторская компания ООО «Трансмастерс».

Первый судозаход нового сервиса был обработан на «Усть-Лужском контейнерном терминале». Контейнеровоз «USG Zurich» вместимостью 1,7 тыс. TEU доставил 20- и 40-футовые контейнеры с широкой номенклатурой грузов. С УЛКТ судно перейдет на «Первый контейнерный терминал» для погрузки партии экспортных грузов.

В компании рассчитывают, что судозаходы будут осуществляться на терминалы Global Ports в Санкт-Петербурге и Усть-Луге на регулярной основе. Частота судозаходов на новом сервисе составит один раз в месяц, транзитное время – 45 дней.

Фото предоставлено пресс-службой Global Ports