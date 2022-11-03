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Прямой сервис из Китая на Петербург
03.11.2022

Прямой сервис из Китая на Петербург


    • Контейнерные терминалы Global Ports на Северо-Западе приступили к обслуживанию нового регулярного прямого сервиса из Китая. Маршрут связывает Балтику с китайскими портами Циндао, Ляньюньган, Тайцан, Наньша.

    Как рассказали SeaNews в Global Ports, оператором сервиса является транспортно-экспедиторская компания ООО «Трансмастерс».

    Первый судозаход нового сервиса был обработан на «Усть-Лужском контейнерном терминале». Контейнеровоз «USG Zurich» вместимостью 1,7 тыс. TEU доставил 20- и 40-футовые контейнеры с широкой номенклатурой грузов. С УЛКТ судно перейдет на «Первый контейнерный терминал» для погрузки партии экспортных грузов.

    В компании рассчитывают, что судозаходы будут осуществляться на терминалы Global Ports в Санкт-Петербурге и Усть-Луге на регулярной основе. Частота судозаходов на новом сервисе составит один раз в месяц, транзитное время – 45 дней.

    Фото предоставлено пресс-службой Global Ports


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