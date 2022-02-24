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Транзитные контейнерные поезда на КЖД ускорят
24.02.2022

Транзитные контейнерные поезда на КЖД ускорят


    • На Калининградской железной дороге в формате видеоконференции состоялось совещание с партнерами по контейнерным перевозкам через Калининградскую область.

    В видеоконференции приняли участие руководители и специалисты ОТЛК ЕРА, Транспортно-логистического центра «Восток-Запад», «Калининградского морского торгового порта» и «Балтийской стивидорной компании», сообщает пресс-служба КЖД.

    Стороны подвели итоги совместной работы по организации транзита контейнерных поездов в сообщении Китай – Европа – Китай через Калининградскую область и обсудили планы на будущее.

    В прошлом году объем перевозок контейнеров увеличился по сравнению с 2020 годом в два раза – до 130 тыс. TEU, причем бОльшая часть была доставлена грузополучателям по мультимодальным маршрутам.

    Начальник Калининградской железной дороги Сергей Сапегин проинформировал партнеров, что транзитный потенциал магистрали позволит наращивать объемы перевозок и в этом году. Он напомнил, что правительством РФ утверждено Постановление об упрощенном оформлении некоторых категорий товаров, перевозимых в составе контейнерных поездов по Калининградской области.

    После утверждения Минтрансом технологической схемы время нахождения контейнерных поездов в границах Калининградской железной дороги сократится в среднем на 4 часа.

    Также магистраль намерена увеличить пропускные и перерабатывающие способности направления Черняховск – Железнодорожный, в том числе за счет установки нового крана для обработки контейнерных поездов ТЛЦ «Восток-Запад».

    В рамках совещания стороны подтвердили намерения продолжать развивать сервис транзитных железнодорожных перевозок контейнеров с участием портов Калининграда и Балтийска.

    Фото: КЖД


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