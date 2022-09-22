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Регулярный сервис для перевозки импортных грузов из Китая в Новосибирск через Забайкальск
22.09.2022

Регулярный сервис для перевозки импортных грузов из Китая в Новосибирск через Забайкальск


    • ПАО «ТрансКонтейнер» (входит в Группу компаний «Дело») запустило новый регулярный сервис для перевозки импортных грузов со станции Забайкальск на границе между Китаем и Россией на собственный терминал в Новосибирске.

    Как рассказали SeaNews в компании, сервис ориентирован на доставку товаров народного потребления, а также продукции машиностроения и химической промышленности, производимых в Китае. «ТрансКонтейнер» обеспечивает накопление и обработку контейнеров на собственном терминале в Забайкальске, а также организовывает железнодорожную перевозку в составе контейнерных поездов на станцию Клещиха в Новосибирске.

    В рамках сервиса составы из Забайкальска отправляются на еженедельной основе, транзитное время составляет 7 дней.

    «Запуск нового сервиса между Забайкальском и Новосибирском позволит нашим клиентам повысить ритмичность отгрузки за счёт возможности отправок малых партий, вплоть до одного двадцатифутового контейнера», – сказад директор по продажам и клиентскому сервису «ТрансКонтейнера» Никита Пушкарев.

    Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ТрансКонтейнер»


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