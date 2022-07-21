Пункт пропуска Покровка в Хабаровском крае возобновил работу

В Бикинском районе Хабаровского края открылся пограничный пункт пропуска Покровка. Первый грузовой автотранспорт доставил в Россию товары из Китая. Готовится партия грузов и в обратном, экспортном, направлении, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции сообщение Покровка – Жаохэ было блокировано на протяжении двух лет.

О готовности открытия погранперехода краевые власти заявили еще в апреле, однако с китайской стороны подтверждение на обмен грузами не поступало.

Все необходимые документы, свидетельствующие об открытии пункта пропуска, подписаны. Перед началом навигации также достигнуто соглашение о мерах противоэпидемического контроля. Так, члены экипажа китайского парома не будут сходить на российский берег, будут находиться в защитных костюмах, очках и масках. Проверка документов будет производиться дистанционно, без передачи из рук в руки.

«Властями Китайской Народной Республики, в частности, провинции Хэйлунцзян, вводились дополнительные антиковидные меры, устанавливалось противоэпидемическое оборудование, что существенно сдвинуло сроки открытия навигации. Некоторое время также потребовалось на урегулирование процедурных моментов, связанных с проверкой документов», – прокомментировали ситуацию в краевом минтрансе.

В ближайшее время курсировать в сторону Жаохэ и обратно будет паром вместимостью 4 грузовых автомобиля. Паспортная пропускная способность погранперехода – 25 грузовых автомобилей в сутки. Первым грузом, оформленным в пункте пропуска, стал импорт товаров народного потребления из КНР. Отправятся в Китай промышленные товары отечественных производителей.

В краевом правительстве рассчитывают на увеличение грузопотока за счет перераспределения грузов с запада страны. «Пункт пропуска Покровка способен удовлетворить потребности грузоотправителей как из Хабаровского края, так и из западной части страны. В свете введения санкционных ограничений погранпереход позволит перестроить логистические схемы грузопотоков различной номенклатуры грузов», – отметили в региональном минтрансе.

В связи с прогнозируемым увеличением нагрузки, в настоящее время проводится модернизация пункта пропуска.

Кроме того, в крае продолжается работа над проектом пункта пропуска на острове Большой Уссурийский. Планируется, что погранпереход будет грузопассажирским. Ключевую роль в развитии экономических связей сыграет и скоростная магистраль «Обход Хабаровска», которая свяжет сеть региональных дорог с дорожной сетью Китая. Близость КНР также позволит осуществлять параллельный импорт на территорию РФ ряда востребованных товаров.

Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края