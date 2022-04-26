Первый китайский автономный контейнеровоз отправился в первый коммерческий рейс

Первый в Китае беспилотный электрический фидерный контейнеровоз – «Zhi Fei» – на прошлой неделе отправился в свой первый коммерческий рейс, сообщает The Maritime Executive.

Контейнеровоз вместимостью 300 TEU задействован на внутренних водных путях Китая, в частности, на внутреннем маршруте: Циндао – Дунцзякоу.

Длина судна составляет 117 м, ширина – 15 м, скорость – 12 узлов. Судно оснащено интеллектуальной системой навигации и «зелеными» технологиями, снижающими выбросы и шум, а также электрической силовой установкой

«Zhi Fei» может работать в трех режимах: пилотируемое управление, дистанционное и беспилотное.

Контейнеровоз построен на китайской верфи Qingdao Shipyard, контракт с которой был подписан в конце 2019 года. Строительство судна началось в мае 2020 года. Весной прошлого года оно было спущено на воду. Первые ходовые испытания прошли в июне, оценка технического состояния – в марте этого года.

Первоначально сдача судна в эксплуатацию была запланирована на июнь 2021 года.

Фото: The Maritime Executive, BestWay