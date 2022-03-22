Китай наращивает импорт СПГ из России

По итогам 2 месяцев 2022 года Китай импортировал 12,68 млн тонн сжиженного природного газа – на 8,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом импорт трубопроводного газа вырос на 6,3% и составил 7,18 млн тонн, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР.

Одной из причин снижения поставок СПГ в Китай были высокие спотовые цены на СПГ на мировом рынке, что заставляет китайских покупателей воздерживаться от покупки спотовых объемов.

Кроме того, Китай переходит на более дешевый уголь, а заболеваемость коронавирусом в стране растет, отмечают в Bloomberg.

В феврале этого года импорт СПГ в КНР сократилась на 12%, при этом объем поставок из России вырос вдвое до 401 тыс. тонн, а доля российского СПГ в общем объеме увеличилась до 8%.

По данным китайской таможни, на которые ссылается Bloomberg, российский газ обошелся китайским потребителям почти в 5 тыс. юаней ($786) за тонну – с премией по сравнению с поставками из Австралии и Катара.

Импорт трубопроводного газа в Китай в феврале вырос к аналогичному показателю прошлого года на 6,9% против роста на 12% в феврале 2021 года. При этом, как сообщает Bloomberg со ссылкой на ENN Energy Holdings Ltd., увеличились и российские поставки.