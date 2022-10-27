Новый жд сервис из Китая в РФ

Компания SWIFT запустила новый железнодорожный сервис из Китая в Татарстан. Первые составы были запущены по маршруту Чуньцинь – Тихоново (Куйбышевская жд) через пограничный переход Алтынколь-Хоргос. Как пояснили в компании, маршрут через территорию Казахстана представляется оптимальным.

На данный момент основная номенклатура – это товары народного потребления, рассказали SeaNews в СВИФТ-РУС. Компания планирует расширять номенклатуру за счет электроники и автомобилей. В перспективе планируется также выйти на еженедельный сервис, а с середины ноября добавить обратную загрузку.

«Наш новый сервис позволяет оптимизировать процесс доставки грузов для клиентов из Поволжья. Если раньше доставка грузов из Китая в этот регион шла через Москву и наоборот, то теперь появилась возможность сделать это напрямую. Данный маршрут будет особенно актуален резидентам ОЭЗ «Алабуга», а также импортерам продукции из Поволжья», – отметил управляющий директор СВИФТ-РУС Александр Подылов.

Фото: СВИФТ-РУС