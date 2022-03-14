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Вспышка коронавируса в Шэньчжэне
14.03.2022

Вспышка коронавируса в Шэньчжэне


    • Ограничения в связи с массовой вспышкой коронавируса в Китае вновь могут повлиять на глобальные цепочки поставок, сообщает Splash. В Шэньчжэне, крупнейшем экономическом центре Китая с населением 17,5 млн, введен локдаун. С 14 по 20 марта закрыта зона свободной торговли Янтъян.

    «Все суда, погруженные на прошлой неделе, отправятся из порта Янтъян в соответствии с расписанием, однако на этой неделе погрузочные операции отменены и, скорее всего, суда в порт заходить не будут», – цитирует издание свой источник в международной логистической компании Seko Logistics.

    По данным портовых властей Шэньчжэня, пока терминалы работают в обычном режиме, но для въезда транспортных средств установлены бронирование и квоты, а от водителей требуется отрицательный тест не более чем за 24 часа до прибытия в порт и повторное тестирование на воротах порта.

    «Любое закрытие в порту Шэньчжэня сведет на нет прогресс, который был достигнут в устранении задержек в портах по всему миру», – цитирует Splash эксперта консалтинговой компании Sea-Intelligence.

    Напомним, закрытие порта Янтъян (входит в экономическую зону Шэньчжэня) из-за вспышки коронавируса в мае-июне 2021 года усугубило глобальный дефицит контейнеров, заторы в портах и отмены рейсов.

    Фото: Splash


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