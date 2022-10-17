Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
TOP-5 речных портов Китая по контейнерообороту в январе-феврале 2022 года
17.10.2022

TOP-5 речных контейнерных портов Китая в январе-августе 2022

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    13.04.2022
    Контейнерооборот лидеров, 3 месяца 2022
    Шанхай увеличил обработку контейнеров, Сингапур, напротив, снизил
    2022КонтейнерооборотСингапурШанхай
    0
    21.06.2022
    Импорт и экспорт Китая, 5 месяцев 2022 года
    Внешнеторговый оборот Китая за январь-май 2022 года составил 2,51 трлн долларов – на 10,3% […]
    2022Внешняя торговляКитай
    0
    11.05.2022
    Внешняя торговля Китая в январе-апреле 2022 года
    В январе-апреле 2022 года объем внешней торговли Китая вырос на 7,9% относительно показателя аналогичного […]
    2022Внешняя торговляИмпортКитай
    0
    05.07.2022
    TOP-5 речных портов Китая по контейнерообороту в январе-мае 2022
    По данным Министерства транспорта КНР, в январе-мае 2022 года контейнерооборот всех портов Китая, как […]
    Только для подписчиков
    2022КитайКонтейнерооборотПорты
    0
    30.09.2022
    Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 7 месяцев 2022
    Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза за январь-июль 2022 года составил 171,4 млрд […]
    2022Внешняя торговляЕвросоюзРоссия
    0
    25.01.2022
    Импорт и экспорт Китая, 2021
    Внешнеторговый оборот Китая по итогам 2021 года составил 6,05 трлн долларов. Это на 30% […]
    2021Внешняя торговляИмпортКитай
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    18.10.2022 Контейнерооборот Балтийского бассейна, сентябрь 2022
    18.10.2022 Контейнерооборот Гонконга, 9 месяцев 2022
    17.10.2022 Top 26-50 контейнерных линий, 9 месяцев 2022
    17.10.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 41, 2022
    14.10.2022 Операционные результаты Global Ports: падение на Балтике, рост на Дальнем Востоке
    14.10.2022 Прибалтика в TEU, 9 месяцев 2022
    Госрегулирование Показать всё
    14.10.2022 К 2030 году Россия поставит 100 млрд куб. м газа в восточном направлении
    13.10.2022 Суд постановил национализировать Мурманский морской рыбный порт
    12.10.2022 Правительство дало добро на досрочный выкуп судов
    11.10.2022 Подготовка к проверке со стороны Ространснадзора
    10.10.2022 Изменения в Кодекс внутреннего водного транспорта
    10.10.2022 Расширены возможности использования льготных кредитов
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти