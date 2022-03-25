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Заторы в портах Китая усиливаются
25.03.2022

Заторы в портах Китая усиливаются

    • Заторы в китайских портах резко увеличились на фоне вспышки коронавируса. Локдаун в Шанхае и ограничения для водителей большегрузов привели к еще бОльшим задержкам, сообщает The Loadstar.

    На прошлой неделе были сняты ограничения в крупнейшем экономическом центре Китая – Шэньчжэне. «Однако большинство контейнерных грузовых жд станций в Шэньчжэне не работает из-за нехватки персонала. Ситуация с автоперевозками в Шэньчжэне еще более серьезная из-за требований к водителям по срокам действия отрицательного теста. Сейчас практически невозможно найти автотранспорт, который заберет порожний контейнер в городе и доставит его в порт, – пишет издание со ссылкой на собственные источники. – Терминалы в порту Шанхай по-прежнему работают, но поскольку ограничения по коронавирусу в основном касаются населения, вероятнее всего, порт также испытывает дефицит рабочей силы. Это приводит к накоплению очередей и заторам».

    По данным Bloomberg, на который ссылается The Loadstar, в Южном Китае стоят на рейде или под погрузкой 174 судна. Это самый высокий показатель с октября прошлого года, когда регион пострадал от тайфунов.

    «В последнюю неделю в китайских портах наблюдается резкое усиление заторов, в результате в настоящее время в портах мира или на подходах к ним скопилось контейнеровозов суммарной вместимостью 3,58 млн TEU, что составляет 14,1% контейнеровместимости всего флота», – приводит издание данные аналитического агентства Linerlytica.

    В Северном Китае из-за заторов в порту Циндао время ожидания судов увеличилось с двух дней до пяти. Возникновению заторов и снижению производительности порта также способствовали погодные условия – сильный туман. Несколько терминалов в портах Шанхай и Нинбо на прошлой неделе были закрыты по той же причине.

    Фото: сайт порта Шанхай


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