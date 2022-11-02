Судостроительная промышленность Китая в январе-сентябре 2022

По итогам января-сентября 2022 года судостроительная промышленность Китая продолжила занимать лидирующие позиции в мире как по объему производства, так и по количеству новых и текущих заказов на строительство судов, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные Министерства промышленности и информатизации КНР.

Согласно статистике министерства, за отчетный период объем производства в Китае достиг 27,8 млн тонн дедвейта, что составляет 45,9% от общего объема судостроения в мире. Кроме того, на долю Китая приходилось 53,6% новых заказов и 48% заказов в работе от соответствующих общемировых показателей.

По данным Ассоциации судостроительной промышленности Китая, за январь-сентябрь 2022 года общий объем производства 75 ключевых судостроительных предприятий страны составил 291,3 млрд юаней (40,59 млрд долларов). При этом суммарная прибыль этих предприятий от основной хозяйственной деятельности составил 3,22 млрд юаней (442,6 млн долларов) – рост на 220,9% в годовом исчислении.

Фото: Xinhua