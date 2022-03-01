«ТрансКонтейнер» подписал соглашение с китайскими экспедиторами

ПАО «ТрансКонтейнер» подписало трёхстороннее соглашение о сотрудничестве с китайскими экспедиторами, сообщили SeaNews в компании.

В рамках соглашения с логистической компанией Shandong Jitie Land Port Group Limited, входящей в состав Цзинаньского железнодорожного бюро Китайских железных дорог, и оператором сухого порта Циндао Qingdao New Port Industrial And Logistics Development, расположенного на территории демонстрационной зоны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), будет проработана возможность расширения объёмов грузовых перевозок в Европу и повышения эффективности работы наземных пограничных переходов за счёт взаимодействия с Китайской железной дорогой по предоставлению ниток графика на поезда, отправляемые из совместного хаба в Циндао. Стороны намерены создать хаб для консолидации грузов в течение пяти лет с момента подписания соглашения.

Согласно документу, в демонстрационной зоне, которая создана в рамках проекта стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества в провинции Шаньдун, в течение пяти лет также будут созданы китайско-российский и китайско-европейский центры обслуживания поездов.

«Подписание соглашения с китайскими партнёрами позволит укрепить взаимовыгодное сотрудничество между Россией и Китаем в области транспортно-логистических услуг, а также нарастить объём транзитных перевозок через Россию, повысив скорость и качество сервиса», – отметил директор по развитию бизнеса в странах Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Хлутков.

Фото: сайт «ТрансКонтейнер»