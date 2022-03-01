Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
«ТрансКонтейнер» подписал соглашение с китайскими экспедиторами
01.03.2022

«ТрансКонтейнер» подписал соглашение с китайскими экспедиторами


    • ПАО «ТрансКонтейнер» подписало трёхстороннее соглашение о сотрудничестве с китайскими экспедиторами, сообщили SeaNews в компании.

    В рамках соглашения с логистической компанией Shandong Jitie Land Port Group Limited, входящей в состав Цзинаньского железнодорожного бюро Китайских железных дорог, и оператором сухого порта Циндао Qingdao New Port Industrial And Logistics Development, расположенного на территории демонстрационной зоны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), будет проработана возможность расширения объёмов грузовых перевозок в Европу и повышения эффективности работы наземных пограничных переходов за счёт взаимодействия с Китайской железной дорогой по предоставлению ниток графика на поезда, отправляемые из совместного хаба в Циндао. Стороны намерены создать хаб для консолидации грузов в течение пяти лет с момента подписания соглашения.

    Согласно документу, в демонстрационной зоне, которая создана в рамках проекта стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества в провинции Шаньдун, в течение пяти лет также будут созданы китайско-российский и китайско-европейский центры обслуживания поездов.

    «Подписание соглашения с китайскими партнёрами позволит укрепить взаимовыгодное сотрудничество между Россией и Китаем в области транспортно-логистических услуг, а также нарастить объём транзитных перевозок через Россию, повысив скорость и качество сервиса», – отметил директор по развитию бизнеса в странах Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Хлутков.

    Фото: сайт «ТрансКонтейнер»


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    12.01.2022
    Транзит контейнеров Китай — Европа через Калининград и обратно за год вырос
    В 2021 году по Калининградской железной дороге между Китаем и Европой было перевезено 126,3 […]
    2021ЕвропаКалининградская железная дорогаКитай
    0
    12.01.2022
    Половина мировых заказов в руках китайских судостроителей
    Китай вышел на первое место по годовому объему заказов по объемам тоннажа (CGT), обогнав […]
    2021ИтогиКитайКорея
    0
    01.02.2022
    Китайский производитель мебели построит свой контейнеровоз
    Китайский производитель мебели Loctek планирует построить собственный контейнеровоз, сообщает The Maritime Executive со ссылкой […]
    Китайконтейнеровозпроизводитель
    0
    24.01.2022
    Грузовые поезда Китай – Европа из провинции Цзянсу в 2021 году
    По итогам 2021 года количество рейсов грузовых поездов Китай – Европа из восточно-китайской провинции Цзянсу выросло на 29%.
    ЕвропаКитайконтейнерные поезда
    0
    25.02.2022
    В КНР увеличили список импортных товаров для трансграничной электронной торговли
    С 1 марта 2022 года в КНР вступает в силу обновленный «Список импортных товаров […]
    ИмпортКитайэлектронная торговля
    0
    11.01.2022
    «Новатэк» подписал договоры на поставки СПГ в Китай
    Novatek Gas & Power Asia Pte. Ltd., трейдинговое подразделение ОАО «Новатэк», и Zhejiang Energy […]
    КитайНОВАТЭКПоставкиСПГ
    0


  •  




  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    01.03.2022 «ТрансКонтейнер» подписал соглашение с китайскими экспедиторами
    01.03.2022 Новый мультимодальный транзитный сервис Китай – Европа
    01.03.2022 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в январе 2022 года в деталях
    01.03.2022 «Русмарин» назначен агентом Mann Lines
    01.03.2022 Гамбург: тренд более позитивный, чем ожидалось
    28.02.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 8, 2022
    Госрегулирование Показать всё
    22.02.2022 Портовикам придется платить в 10 раз больше за экологические нарушения
    18.02.2022 «Бронка» переходит к Ростеху
    14.02.2022 Часть акватории Мурманского порта вошла в ТОР «Столица Арктики»
    08.02.2022 Новый гендиректор в Росморпорте
    31.01.2022 Порты Азов и Феодосия расширят
    31.01.2022 Новый руководитель в Росжелдоре
  • Войти