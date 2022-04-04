Новый маршрут для продукции АПК из Китая в Россию

АО «РЖД Логистика» в партнерстве с АО «ОТЛК ЕРА» реализовали первую отправку полносоставного рефрижераторного поезда из КНР в Россию через территорию Казахстана.

Как сообщили SeaNews в компании, поезд, в составе которого 50 автономных рефрижераторных контейнеров, отправился со станции Нунчжун (г. Цзыбо, провинция Шаньдун) 26 марта и проследует до станции Селятино (Московская область) через Достык (Казахстан).

Это первый контейнерный поезд «РЖД Логистики» с агропромышленной продукцией из КНР, проходящий по территории Казахстана. В контейнерах – замороженные фрукты и овощи, морепродукты и другая агропромышленная продукция. Расчетное время в пути составит 18 дней.

Автономные рефконтейнеры, отметили в компании, предназначены для транспортировки широкой номенклатуры грузов холодной цепи – продуктов питания различных категорий, воды и напитков, овощей и фруктов, мяса, рыбы и морепродуктов, продукции АПК, а также электроники, косметики, лекарств и фармацевтических препаратов. Контейнеры оснащены функциями спутникового отслеживания местоположения, контроля температуры и влажности.