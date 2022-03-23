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Вспышка коронавируса и заторы в Шанхае
23.03.2022

Вспышка коронавируса и заторы в Шанхае


    • В Шанхае зафиксирована новая вспышка коронавируса. Она может привести к возникновению очередей на подходах к порту, сообщает Container News.

    21 марта, когда был снят карантин с крупнейшего экономического центра Китая Шэньчжэня, был объявлен локдаун в Шанхае.

    По имеющимся данным, склады в Шанхае продолжают работать. Доставка и вывоз контейнеров в основных портах Китая не прекращаются, но водители большегрузов должны представлять отрицательный тест на Covid-19, давность которого зависит от того, идет ли машина из региона с высоким, средним или низким уровнем эпидемиологического риска.

    По мнению аналитиков консалтингового агентства Linerlytica, на которое ссылается Container News, «если в Шанхае будут введены какие-либо ограничения, вариантом выхода из ситуации будет перенаправление судов в Нинбо». В то же время CEO другой консалтинговой компании Vespucci Maritime Ларс Йенсен отмечает, что те ограничения для автотранспорта, которые влияют на перевозки через Шанхай, актуальны и для Нинбо.

    «Карантин в Шэньчжэне показал, что объемы экспорта снизились, несмотря на то, что порты не закрывались, и поначалу это не привело к перегруженности портов. Заторы возникают тогда, когда увеличиваются объемы экспорта или когда обработка импорта затруднена из-за перегруженности терминалов и снижения производительности портов», – подчеркнули в Linerlytica.

    Фото: порт Шанхай


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