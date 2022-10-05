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Железнодорожные контейнеры, 9 месяцев 2022: перевозки удобрений выросли в 2,4 раза
05.10.2022

Железнодорожные контейнеры, 9 месяцев 2022: перевозки удобрений выросли в 2,4 раза

    • По итогам 9 месяцев 2022 года перевозки контейнеров по сети железных дорог России увеличились на 0,5% и достигли 4,8 млн TEU.

    При этом во внутреннем сообщении отправлено 1 млн 878 тыс. TEU — на 3,6% больше, чем за январь-сентябрь прошлого года.

    Количество груженых контейнеров во всех видах сообщения за 9 месяцев 2022 года соответствует показателю аналогичного периода прошлого года – 3,4 млн TEU.

    Самая высокая динамика отмечена в перевозках химических и минеральных удобрений — рост в 2,4 раза до 93,4 тыс. TEU.

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    Перевозки продуктов питания выросли. Объем перевозок зерна в контейнерах составил 28,2 тыс. TEU (плюс 42,4%), рыбы – 27,3 тыс. TEU (плюс 37,9%), мяса и животного масла – 20,4 тыс. TEU (плюс 14,2%), картофеля, овощей и фруктов (плюс 5,3%), продуктов перемола – 8,5 тыс. TEU (плюс 8%) и прочих продовольственных товаров – 177,1 тыс. TEU (плюс 27,8%).

    Перевозки химикатов и соды в контейнерах выросли на 3% (до 577,1 тыс. TEU), бумаги – на 5,6% (до 275,7 тыс. TEU), остальных и сборных грузов – на 7,3% (до 136,1 тыс. TEU) и строительных грузов – на 20% (до 134,2 тыс. TEU).

    Положительная динамика наблюдается в перевозках нефтяных грузов – на 8,1% (до 58,4 тыс. TEU), цветной руды и серного сырья – на 0,4% (до 27,5 тыс. TEU).

    По остальным грузам отмечается отрицательная динамика.

    Перевозка лесных грузов в контейнерах снизилась на 1,7% до 445,6 тыс. TEU, промышленных товаров – на 12,1% до 318,7 тыс. TEU, метизов – на 10,6% до 279 тыс. TEU), машин, станков, двигателей – на 7,7% до 255,3 тыс. TEU, автомобилей и комплектующих – на 26,7% до 153 тыс. TEU, черных металлов – на 3,6% до 176,1 тыс. TEU и цветных металлов – на 12,6% до 100,2 тыс. TEU.

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    Фото: с открытых источников


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