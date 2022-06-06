Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот Каспийского бассейна в феврале 2022 года в деталях
06.06.2022

Грузооборот Каспийского бассейна в апреле 2022

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    24.01.2022
    Обзор мирового рынка бункеровки. 4 неделя 2022
    Топливо дорожает
    Только для подписчиков
    2022Бункерное топливоБункеровка
    0
    28.02.2022
    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в январе 2022 года: снизилась перевалка зерна
    В январе 2022 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна увеличился относительно показателя января 2021 года на 17,1%.
    2022Азово-Черноморский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    17.03.2022
    Контейнерооборот Балтийского бассейна в феврале 2022 года в деталях
    В феврале 2022 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна вырос относительно показателя февраля прошлого года на 3,7% и составил 197,9 тыс. TEU
    Только для подписчиков
    2022Балтийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    25.05.2022
    Импорт и экспорт Китая, 4 месяца 2022 года
    По итогам января-апреля этого года внешнеторговый оборот Китая составил 1,98 трлн долларов – на […]
    2022Внешняя торговляКитай
    0
    03.06.2022
    TOP-5 речных портов Китая по контейнерообороту в январе-апреле 2022
    По данным Министерства транспорта КНР, в январе-апреле 2022 года контейнерооборот всех портов Китая, как […]
    Только для подписчиков
    2022КитайКонтейнерооборотПорты
    0
    14.01.2022
    Безработные контейнеровозы на 3 января 2022
    Число контейнеровозов, поставленных на прикол, продолжает расти - за счет малотоннажных судов. В то же время вместимость безработного флота снизилась
    Только для подписчиков
    2022Безработные контейнеровозы
    0


  •  




  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    07.06.2022 Контейнерный импорт в январе-апреле 2022
    07.06.2022 Железнодорожные контейнеры, 5 месяцев 2022: перевозка зерна выросла почти на четверть
    06.06.2022 Новый сервис из Китая в Ростовскую область и Краснодарский край через Дальний Восток
    06.06.2022 Первый поезд FESCO из Китая в Калининград через Казахстан
    06.06.2022 PIL возобновляет заходы на Маврикий
    06.06.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 22, 2022
    Госрегулирование Показать всё
    03.06.2022 Полномочия по управлению Северным морским путем централизуют
    02.06.2022 Расходы на строительство судов сделают прозрачными и прогнозируемыми
    01.06.2022 Минеральным удобрениям продлили квотирование
    31.05.2022 Квоты на экспорт лома и отходов чёрных металлов
    30.05.2022 Экспорт риса под запретом
    30.05.2022 Железнодорожные тарифы повышают
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти