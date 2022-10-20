Российский экспорт угля в ЕС, январь-август 2022

По данным Евростата, в январе-августе 2022 года российский экспорт угля в страны Евросоюза составил 23,3 млн тонн, на 25,8% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, когда Россия отгрузила в ЕС 31,4 млн тонн. В денежном эквиваленте экспорт угля из РФ в ЕС оценивается в 5,23 млрд евро. В январе-августе 2021 года Евросоюз заплатил за российский уголь 2,18 млрд евро (+140%).

В январе и феврале наблюдался незначительный рост поставок российского угля в ЕС относительного первых двух месяцев 2021 года. Так, в январе 2022 года Россия отправила в ЕС 4,5 млн тонн угля (+7%), а в феврале – 3,7 млн тонн (+8%). В марте объемы упали на 23% относительно марта 2021 года до 3 млн тонн против 3,9 млн тонн годом ранее. В апреле поставки составили 2,2 млн тонн, на 40,5% меньше, чем в апреле 2021 года, когда в ЕС было завезено 3,7 млн тонн российского угля. В мае Россия отгрузила в адрес стран Евросоюза 4,4 млн тонн угля, тогда как в мае 2021 года 3,8 млн тонн (+15,7%). В июне РФ экспортировала в ЕС всего 2 млн тонн угля (-44,4%), в июле – 2,1 млн тонн (-40). В августе поставки угля из РФ в ЕС обвалились на 70,2% – с 3,7 млн тонн в 2021 до 1,1 млн тонн в этом году.

Поставки угля морем из РФ в ЕС за январь-август 2022 года составили 18,6 млн тонн, это на 11% меньше показателя за аналогичный период 2021 года, когда судами было перевезено 20,9 млн тонн. Жд перевозки угля из РФ в страны Евросоюза упали на 43,1%. Так, за первые 8 месяцев этого года по железной дороге было перевезено 2,7 млн тонн угля, тогда как годом ранее 5,8 млн тонн. При этом поставки угля автотранспортом при сравнительно небольших объемах взлетели на 266% — с 30 тыс. тыс. тонн до 79 тыс. тонн.

Основными потребителя российского угля среди стран Евросоюза в январе-августе 2022 года стали Нидерланды, Германия, Италия и Бельгия.

Нидерланды за отчетный период закупили в России 4,85 млн тонн угля, в два раза меньше, чем за тот же период 2021 года, когда РФ отправила в эту страну 9,56 млн тонн. В денежном эквиваленте российский экспорт угля в Нидерланды составили 972 млн евро (+33,3% к показателю аналогичного периода прошлого года). Поставки в эту страну РФ значительно сокращались с начала года. В мае зафиксирован самый маленький объем российского угля в Нидерланды – всего 33 тыс. тонн. Самую крупную партию угля РФ отгрузила в мае – 2,13 млн тонн (+77,5%).

Италия в январе-августе этого года импорт угля из РФ нарастила до 4,4 млн тонн. Это на 21% выше показателя за аналогичный период 2021 года, когда РФ отгрузила в Италию 3,63 млн тонн. В денежном выражении российский экспорт угля в эту страну составил 1,1 млрд евро, тогда как годом ранее – 299,5 млн евро (+373,6%). В марте Италия завезла самую крупную партию российского угля – 0,86 млн тонн, тогда как в марте 2021 года было всего 0,54 млн тонн (+59%). Меньше всего угля РФ экспортировала в Италию в августе – 84 тыс. тонн.

Германия в январе-августе этого года получила из России4,44 млн тонн угля. Это на 11,2% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Тогда РФ отправила в Германию 5 млн тонн угля. В денежном выражении российский экспорт угля в Германию составил 1,18 млрд евро, тогда как голом ранее – 427,5 млн евро (+277,8%). Больше всего российского угля в Германию было завезено в мае этого года – 0,99 млн тонн (+202%). В августе экспорт угля из РФ в эту страну упал относительно августа 2021 года в четыре раза – с 0,67 млн тонн до 0,17 млн тонн.

Российский экспорт угля в Бельгию составил за отчетный период 1,69 млн тонн, тогда годом ранее – 0,99 млн тонн (+70,7%). За объем угля, полученный из РФ за отчетный период, Бельгия заплатила 479,8 млн евро, что почти в 4 раза больше той суммы, которую Россия получила от этой страны в январе-августе 2021 года. Поставки угля Бельгия увеличила с марта. Тогда РФ отправила в эту страну 0,3 млн тонн угля. Самая крупная поставка зафиксирована в августе – 0,4 млн тонн.

Фото: «Ростерминауголь»