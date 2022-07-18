Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Обзор мирового рынка бункеровки. 29 неделя 2022
18.07.2022

Обзор мирового рынка бункеровки. 29 неделя 2022

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    25.05.2022
    Товарооборот Россия – Грузия в январе-апреле 2022 года
    По данным национальной службы статистики Грузии, в январе-апреле 2022 года поставки товаров из России в Грузию выросли на 27% относительно показателя аналогичного периода прошлого года.
    Только для подписчиков
    2022ГрузияРоссияТоварооборот
    0
    10.01.2022
    Обзор мирового рынка бункеровки. 2 неделя 2022
    Цены на бункерное топливо повысились
    Только для подписчиков
    2022Бункерное топливоБункеровка
    0
    01.07.2022
    3,5 тыс. поездов Китай – Европа с базы китайско-казахстанского логистического сотрудничества
    В январе-мае 2022 года с базы китайско-казахстанского логистического сотрудничества (ККЛС) в Среднюю Азию и […]
    2022Железная дорогаКазахстанКитай
    0
    17.05.2022
    Грузооборот российских портов в апреле 2022 года
    Грузооборот всех морских портов России в апреле 2022 года снизился на 2,8% относительно аналогичного месяца 2021 года.
    Только для подписчиков
    2022ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    06.07.2022
    Железнодорожные контейнеры, 6 месяцев 2022: перевозки удобрений выросли почти в 2 раза
    По итогам первого полугодия 2022 года перевозки контейнеров по сети железных дорог России увеличились […]
    2022КонтейнерыРЖД
    0
    20.06.2022
    Первые суда доставили грузы нового сезона в чукотские порты
    Первые в навигации-2022 суда доставили грузы нового сезона в морские порты Чукотки. Как сообщает […]
    2022НавигацияЧукотка
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    18.07.2022 Регулярный контейнерный сервис из Москвы в Екатеринбург
    18.07.2022 Безработные контейнеровозы, по состоянию на 4 июля 2022 года
    18.07.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 28, 2022
    15.07.2022 В Германии бастуют докеры
    15.07.2022 Контейнерооборот российских портов в июне 2022
    14.07.2022 «ТрансКонтейнер» запустил сервис из Иркутска в Китай через Достык
    Госрегулирование Показать всё
    18.07.2022 Увеличены квоты на вывоз подсолнечного масла
    18.07.2022 Правительство расширяет ТОРы на Дальнем Востоке
    15.07.2022 Перевозки сельхозпродукции по железной дороге дополнительно просубсидируют
    15.07.2022 Закон о ТОР и свободном порте Владивосток
    12.07.2022 Дальневосточные регионы получат субсидии на подъем затонувших судов
    11.07.2022 Штаб по транспортно-логистическим коридорам обсудил пункты пропуска
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти