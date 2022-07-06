Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Продажи автомобилей в России за 1 полугодие 2022 упали более чем наполовину
06.07.2022

Продажи автомобилей в России за 1 полугодие 2022 упали более чем наполовину


    • По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и коммерческих автомобилей в России за январь-июнь текущего года снизились на 56,9% и составили 370,2 тыс. единиц.

    На фоне ухода из России иностранных производителей автомобилей продажи в июне обвалились на 82% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, составив 27,8 тыс. единиц. В то же время относительно предыдущего месяца произошел рост – на 14,4%. Отметим, что китайские бренды наращивают свою долю на российском авторынке, в июне 2022 года продажи китайских легковых и легких коммерческих автомобилей сократились меньше всех.

    За прошедший месяц в ТОП-5 лидеров по продажам легковых и коммерческих автомобилей в России произошли некоторые изменения.

    Лидер российского авторынка Lada в июне снизила продажи относительно аналогичного месяца прошлого года на 81,3% – до 7,5 тыс. автомобилей

    Вторую строчку в рейтинге сохранила за собой KIA – ее продажи в июне упали на 80,3% до 3,7 тыс. автомобилей.

    Коммерческие автомобили ГАЗ поднялись в июне на третье место с объемом продаж порядка 2,7 тыс. единиц – на 41,6% меньше, чем за июнь 2021 года.

    Hyundai опустился на четвертую строчку рейтинга, продажи авто этой марки по итогам отчетного месяца сократились на 86% до порядка 2,7 тыс. авто.

    Продажи Renault в России снизились по сравнению с уровнем июня прошлого года на 86,2% до1,8 тыс. единиц, эта марка занимает пятую строчку рейтинга.

    В июне этого года положительную динамику продаж не показала практически ни одна марка автомобилей, продаваемых на российском рынке. Единственное исключение – коммерческие автомобили Isuzu, продажи которых выросли на 16%.

    Фото: из открытых источников


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    14.03.2022
    Обзор мирового рынка бункеровки. 11 неделя 2022
    Цены на бункерное топливо опустились
    Только для подписчиков
    2022Бункерное топливоБункеровка
    0
    16.02.2022
    Контейнерооборот российских портов в январе 2022 года в деталях
    Контейнерооборот всех морских портов России в январе 2022 года увеличился на 19,1% относительно показателя аналогичного месяца 2021 года и составил 497,6 тыс. TEU.
    Только для подписчиков
    2022КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    21.02.2022
    Грузооборот Балтийского бассейна в январе 2022 года: снизилась перевалка угля и кокса
    В январе 2022 года грузооборот портов Балтийского бассейна вырос на 5% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.
    2022Балтийский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    23.05.2022
    Обзор мирового рынка бункеровки. 21 неделя 2022
    Разнонаправленная динамика по сравнению с предыдущей неделей.
    Только для подписчиков
    2022Бункерное топливоБункеровка
    0
    28.02.2022
    Обзор мирового рынка бункеровки. 9 неделя 2022
    Топливо дорожает, самый значительный рост – в Стамбуле, Пусане и Санкт-Петербурге
    Только для подписчиков
    2022Бункерное топливоБункеровка
    0
    05.03.2022
    Самая продаваемая в России в феврале марка была Kia Rio
    Всего на российском авторынке ее продали 7,9 тыс. единиц
    2022АвтомобилиАссоциация европейского бизнесаПродажи
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    06.07.2022 Изменение оргструктуры в APMT
    06.07.2022 Железнодорожные контейнеры, 6 месяцев 2022: перевозки удобрений выросли почти в 2 раза
    06.07.2022 Первый автоматический железнодорожно-морской терминал в Китае
    06.07.2022 Контейнерооборот Каспийского бассейна в мае 2022
    05.07.2022 TOP-5 речных портов Китая по контейнерообороту в январе-мае 2022
    05.07.2022 Второй новострой китайского малыша
    Госрегулирование Показать всё
    05.07.2022 Дальневосточные пункты пропуска необходимо приводить в порядок
    04.07.2022 О дополнительных решениях по экспортным пошлинам на продукцию АПК
    04.07.2022 Временно ограничен вывоз кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы
    01.07.2022 В.Путин подписал указ о передаче имущества «Сахалин Энерджи» в собственность государству
    30.06.2022 Правительство дополнило перечень товаров для первоочередного таможенного контроля
    30.06.2022 Изменения в Обязательных постановлениях в портах Белого моря
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти