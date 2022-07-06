Продажи автомобилей в России за 1 полугодие 2022 упали более чем наполовину

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и коммерческих автомобилей в России за январь-июнь текущего года снизились на 56,9% и составили 370,2 тыс. единиц.

На фоне ухода из России иностранных производителей автомобилей продажи в июне обвалились на 82% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, составив 27,8 тыс. единиц. В то же время относительно предыдущего месяца произошел рост – на 14,4%. Отметим, что китайские бренды наращивают свою долю на российском авторынке, в июне 2022 года продажи китайских легковых и легких коммерческих автомобилей сократились меньше всех.

За прошедший месяц в ТОП-5 лидеров по продажам легковых и коммерческих автомобилей в России произошли некоторые изменения.

Лидер российского авторынка Lada в июне снизила продажи относительно аналогичного месяца прошлого года на 81,3% – до 7,5 тыс. автомобилей

Вторую строчку в рейтинге сохранила за собой KIA – ее продажи в июне упали на 80,3% до 3,7 тыс. автомобилей.

Коммерческие автомобили ГАЗ поднялись в июне на третье место с объемом продаж порядка 2,7 тыс. единиц – на 41,6% меньше, чем за июнь 2021 года.

Hyundai опустился на четвертую строчку рейтинга, продажи авто этой марки по итогам отчетного месяца сократились на 86% до порядка 2,7 тыс. авто.

Продажи Renault в России снизились по сравнению с уровнем июня прошлого года на 86,2% до1,8 тыс. единиц, эта марка занимает пятую строчку рейтинга.

В июне этого года положительную динамику продаж не показала практически ни одна марка автомобилей, продаваемых на российском рынке. Единственное исключение – коммерческие автомобили Isuzu, продажи которых выросли на 16%.

Фото: из открытых источников