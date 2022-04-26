Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Безработные контейнеровозы, по состоянию на 28 марта 2022
26.04.2022

Безработные контейнеровозы, по состоянию на 28 марта 2022


  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    28.02.2022
    Обзор мирового рынка бункеровки. 9 неделя 2022
    Топливо дорожает, самый значительный рост – в Стамбуле, Пусане и Санкт-Петербурге
    Только для подписчиков
    2022Бункерное топливоБункеровка
    0
    25.02.2022
    Безработные контейнеровозы, по состоянию на 14 февраля 2022 года
    По состоянию на 14 февраля число простаивающих судов возросло на 11,9%, в то же […]
    Только для подписчиков
    2022Безработные контейнеровозы
    0
    21.04.2022
    Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 2 месяца 2022
    Российский экспорт в страны Европейского Союза вырос в 2 раза
    2022Внешняя торговляЕвросоюзРоссия
    0
    24.03.2022
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 12, 2022
    На 12 неделе на фрахтовом рынке Азово-Черноморского региона продолжается повышение уровня ставок. Так, ставка […]
    Только для подписчиков
    2022Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    04.02.2022
    Январь – месяц традиционно низких продаж на российском авторынке
    В первый месяц текущего года, по данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и коммерческих […]
    2022АвтомобилиАссоциация европейского бизнесаПродажи
    0
    12.04.2022
    Грузооборот Каспийского бассейна в феврале 2022 года: снизилась перевалка нефти
    В феврале 2022 года грузооборот портов Каспийского бассейна снизился на 20% относительно показателя февраля 2021 года.
    2022ГрузооборотКаспийский бассейнПОРТСТАТ
    0


  •  




  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    26.04.2022 Управление контейнерами: опыт «Евросиб»
    26.04.2022 Безработные контейнеровозы, по состоянию на 28 марта 2022
    26.04.2022 Роттердам сократил оборот
    25.04.2022 Новый контейнерный поезд Красноярск – Дальний Восток
    25.04.2022 «Модуль» открывает второй СВХ
    25.04.2022 GES запускает контейнерные поезда из Китая и Турции в Санкт-Петербург, Москву и Беларусь
    Госрегулирование Показать всё
    22.04.2022 Приостановлен весогабаритный контроль для перевозчиков товаров первой необходимости
    19.04.2022 Пестициды и агрохимикаты можно ввозить через любые пункты пропуска
    18.04.2022 Расчеты за перевалку СПГ– в рублях
    18.04.2022 Правительство увеличивает квоту на экспорт удобрений
    18.04.2022 Еще один зерновой терминал в Азове
    15.04.2022 Подписан закон по обеспечению устойчивого функционирования транспортного комплекса
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти