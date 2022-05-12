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Продажи автомобилей в России за 4 месяца сократились на 43%
12.05.2022

Продажи автомобилей в России за 4 месяца сократились на 43%


    • По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и коммерческих автомобилей в России за 4 месяца текущего года снизились на 43% и составили 293,8 тыс. единиц.

    На фоне ухода иностранных производителей автомобилей из России в апреле продажи обвалились на 78,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 32,7 тыс. автомобилей. Относительно предыдущего месяца продажи упали на 40,7%.

    За прошедший месяц в ТОП-5 лидеров по продажам легковых и коммерческих автомобилей в России расклад поменялся.

    Лидер российского авторынка Lada в апреле снизила продажи относительно аналогичного месяца прошлого года на 77,6% – до 8,5 тыс. автомобилей

    Вторую строчку в рейтинге сохранила за собой KIA – ее продажи в апреле упали на 75,9% до 4,6 тыс. автомобилей.

    Третий по объемам продаж Hyundai сократил продажи по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 73,2% (до 4,2 тыс. авто).

    Снизились продажи Renault на 84% по сравнению с апрелем прошлого года, составив 2,2 тыс. единиц, эта марка занимает четвертую строчку рейтинга.

    В апреле коммерческие автомобили ГАЗ вышли на пятое место по продажам в России, вытеснив из ТОП-5 иностранные марки машин. За отчетный месяц автомобилей этой марки было продано порядка 1,9 тыс. – на 61,5% меньше, чем за апрель 2021 года.

    В апреле положительную динамику продаж не показала практически ни одна марка автомобилей, продаваемых на российском рынке. Лишь продажи китайских кроссоверов Cheryexeed выросли в апреле этого года в 2 раза.

    Фото: Somanyhorses


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