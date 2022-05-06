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Ленское речное пароходство открыло навигацию-2022
06.05.2022

Ленское речное пароходство открыло навигацию-2022


    • ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» открывает навигацию-2022. В Якутске над зданием ЛОРП одновременно с погрузкой первого судна по традиции подняли вымпел начавшейся навигации 2022 года. Вымпел навигации поднят на 5 суток раньше прошлого года.

    «Это означает начало очередной навигации: река Лена пошла, груз накоплен, флот готов встать к причалам», — говорится в сообщении пароходства.

    В Усть-Куте (Иркутская область) встала под погрузку первая баржа МП-2534, которая должна доставить грузы для БВХ «Витим». Готовится к погрузке нефтеналивного груза танкер «ТО-1546». В Киренске готовы к выходу в рейсы суда — «Ермак Тимофеевич», «Петр Бекетов», «Капитан Спиридонов» и другие.  Как только здесь пройдет ледоход, суда направятся в Осетрово под погрузку жизненно важных грузов для Якутии.

    В навигацию 2022 года ПАО «ЛОРП» планирует перевезти порядка 1,6 млн тонн грузов – 449 тыс. тонн нефтеналива и 1,1 млн тонн сухогрузов.  Для выполнения прогнозируемого объема транспортных работ планируется задействовать в навигацию более 270 единиц транзитного флота.

    Фото: ЛОРП


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